Cao tốc, vành đai sẽ được giám sát bằng hạ tầng cảm biến Internet vạn vật (IoT)

Theo Quyết định số 673/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng, việc triển khai Đề án nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thu phí tự động không dừng trên tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Nghị quyết xác định đây là đột phá chiến lược, giữ vai trò quan trọng trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong giai đoạn 2026-2028, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thiện thể chế và tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về ứng dụng IoT trong giao thông thông minh. Theo đó, tối thiểu 2 thành phố sẽ được lựa chọn để triển khai thí điểm Trung tâm điều hành thông minh tích hợp dữ liệu IoT giao thông.

Cùng với đó, 100% các tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông sẽ hoàn thiện hệ thống thu phí điện tử không dừng; toàn bộ dữ liệu thu phí điện tử không dừng được tích hợp vào hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu giao thông thông minh dùng chung.

Bộ Xây dựng cũng đặt mục tiêu 90% văn bản pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến IoT trong lĩnh vực giao thông được xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành trong giai đoạn này.

Đến giai đoạn 2029-2035, việc ứng dụng IoT trong giao thông thông minh sẽ tiếp tục được mở rộng trên phạm vi cả nước. Theo kế hoạch, tối thiểu 5 thành phố và 10 tỉnh sẽ triển khai, vận hành Trung tâm điều hành thông minh tích hợp dữ liệu IoT giao thông.

Bộ Xây dựng vừa ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Ứng dụng Internet vạn vật (IoT) trong lĩnh vực giao thông thông minh”, đặt mục tiêu từng bước hình thành hệ thống quản lý giao thông hiện đại, đồng bộ, kết nối dữ liệu giữa Trung ương và địa phương.

Bên cạnh đó, 100% dữ liệu IoT giao thông sẽ được chuẩn hóa, sẵn sàng kết nối và chia sẻ liên thông giữa Bộ Xây dựng, Bộ Công an và các địa phương.

Đáng chú ý, tối thiểu 50% các tuyến giao thông chính như cao tốc, đường vành đai sẽ được lắp đặt hạ tầng cảm biến IoT nhằm phục vụ công tác quản lý, giám sát và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ.

Để triển khai Đề án, Bộ Xây dựng đưa ra nhiều nhóm nhiệm vụ và giải pháp như nghiên cứu, hoàn thiện hành lang pháp lý; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật; phát triển hạ tầng IoT trong giao thông thông minh; đồng thời đẩy mạnh triển khai các ứng dụng IoT phục vụ quản lý, điều hành giao thông.

Nguồn kinh phí thực hiện Đề án sẽ được huy động từ ngân sách Nhà nước, vốn xã hội hóa theo hình thức đối tác công tư (PPP), nguồn viện trợ quốc tế (ODA) cùng các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Bộ Xây dựng khuyến khích huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; đồng thời lồng ghép với các chương trình, đề án liên quan đã được phê duyệt nhằm nâng cao hiệu quả triển khai.

Theo kế hoạch, các nhiệm vụ của Đề án sẽ được ưu tiên triển khai theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin, hợp tác công - tư, giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng tùy theo tính chất từng nhiệm vụ cụ thể. Việc quản lý và sử dụng kinh phí sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước, đầu tư công, khoa học - công nghệ và các quy định pháp luật liên quan.