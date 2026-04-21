Hàn Quốc muốn tham gia phát triển đô thị thông minh, giao thông tại Việt Nam

Ngày 21/4, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đã hội đàm song phương với Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc (MOLIT), ông Kim Yun-duk nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông và phát triển đô thị.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và Bộ trưởng Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng và giao thông Hàn Quốc Kim Yun-Duk bày tỏ tin tưởng hợp tác hai bên sẽ ngày càng mở rộng, phát triển.

Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh cuộc gặp lần này không chỉ góp phần củng cố những kết quả hợp tác đã đạt được, mà còn tạo động lực mới cho quan hệ song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực giao thông vận tải và phát triển đô thị.

Trong lĩnh vực giao thông, Hàn Quốc hiện là nhà tài trợ song phương lớn thứ hai của ngành giao thông vận tải Việt Nam.

Từ năm 1996 đến nay, Chính phủ Hàn Quốc đã hỗ trợ Việt Nam phát triển kết cấu hạ tầng giao thông với 9 dự án hoàn thành, tổng vốn vay hơn 1 tỷ USD. Hiện hai bên tiếp tục triển khai 6 dự án khác với tổng giá trị gần 600 triệu USD.

Ở lĩnh vực phát triển đô thị và nhà ở, phía Hàn Quốc cũng tích cực hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình xây dựng Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) năm 2023.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh phát biểu tại hội đàm.

Hàn Quốc muốn hợp tác sâu về đường sắt, dự án nhà ở, đô thị thông minh với Việt Nam

Tại hội đàm, đại diện các cơ quan, doanh nghiệp Hàn Quốc đề nghị Bộ Xây dựng Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nước này tham gia các dự án phát triển nhà ở, xây dựng đô thị thông minh, cũng như hợp tác xử lý các vấn đề đô thị như rác thải, môi trường và năng lượng.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc hiện đã hiện diện tại Việt Nam với nhiều dự án đô thị lớn, tiêu biểu như khu đô thị Starlake tại Hà Nội. Bên cạnh đó, Tổng công ty Đất đai và Nhà ở Hàn Quốc (LH) đang triển khai dự án Khu đô thị mới Đông Nam tại tỉnh Hưng Yên.

Hai bên cũng đã phối hợp thực hiện 3 dự án ODA hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến đô thị thông minh và nhà ở xã hội.

Bộ trưởng Kim Yun-duk cho rằng trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn, đặc biệt là các xung đột khu vực ảnh hưởng chuỗi cung ứng và an ninh năng lượng, việc tăng cường hợp tác song phương càng trở nên cấp thiết.

Bộ trưởng Kim Yun-duk phát biểu tại hội đàm.

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, đồng thời đề xuất thành lập Ban hợp tác cơ sở hạ tầng và công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc nhằm tăng cường trao đổi thông tin và nâng cao hiệu quả phối hợp.

Riêng trong lĩnh vực đường sắt, phía Hàn Quốc cho biết nước này đã vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao từ năm 2004, từng bước làm chủ công nghệ xây dựng, vận hành, bảo trì và sản xuất phương tiện. Hiện Hàn Quốc đã xuất khẩu tàu cao tốc sang nhiều quốc gia và mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam.

Trước mắt, phía Hàn Quốc mong muốn cung cấp đoàn tàu cho tuyến metro số 2 tại TP.HCM, đồng thời hợp tác chuyên sâu về đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ để hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành đường sắt theo hướng tự chủ, bền vững.

Hai Bộ trưởng trao quà lưu niệm, thể hiện mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, ngày càng phát triển.

Phía Hàn Quốc cũng đề xuất tổ chức Hội nghị hợp tác đường sắt Hàn Quốc - Việt Nam lần thứ nhất vào tháng 6/2026, trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác về đường sắt giữa hai nước đã ký năm 2025.

Việt Nam ủng hộ hợp tác nhưng cần hiệu quả thực chất

Đối với các đề xuất nêu trên, Bộ trưởng Trần Hồng Minh khẳng định Bộ Xây dựng hoàn toàn ủng hộ và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia các dự án tại Việt Nam.

Tuy nhiên, Bộ trưởng nhấn mạnh các nội dung hợp tác cần được nghiên cứu kỹ phương thức triển khai phù hợp, bảo đảm hiệu quả thực tiễn.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, Việt Nam hiện đang đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương. Vì vậy, đối với các dự án khu đô thị mới, khu công nghiệp, đường sắt đô thị..., doanh nghiệp Hàn Quốc cần chủ động làm việc trực tiếp với chính quyền địa phương và các đối tác liên quan.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Kim Yun-duk và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội đàm.

Đại diện Bộ Xây dựng cũng trao đổi thêm về tiến độ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, chính sách phát triển nhà ở xã hội của Việt Nam, đồng thời hoan nghênh doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia vào các lĩnh vực này.

Để cụ thể hóa hợp tác, Bộ trưởng Trần Hồng Minh giao các đơn vị trực thuộc Bộ làm đầu mối phối hợp với phía Hàn Quốc, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như thành lập Ban hợp tác cơ sở hạ tầng và công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, tổ chức Hội nghị hợp tác đường sắt lần thứ nhất vào tháng 6/2026, thúc đẩy các dự án PPP trong giao thông và phát triển đô thị.