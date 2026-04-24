Vì sao nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam qua miền Trung liên tục lỗi hẹn thông xe?

Gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối cùng

Hiện khu vực miền Trung đang triển khai 4 dự án thành phần gồm: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong, đi qua các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Đây là các mắt xích quan trọng để hoàn thiện trục cao tốc Bắc - Nam trên cả nước.

Tuy nhiên, dù đã nhiều lần đặt mốc đưa vào khai thác, không ít đoạn tuyến vẫn tiếp tục chậm hẹn thông xe do vướng thủ tục nghiệm thu, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng phụ trợ.

Tại dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, ngày 15/4, Hội đồng Kiểm tra Nhà nước đã thống nhất chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành có điều kiện đối với đoạn Km34+315 - Km78+530. Như vậy, toàn bộ 88km tuyến cao tốc này đã được nghiệm thu.

Ban Quản lý dự án 2 hiện chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương khắc phục tồn tại, bổ sung hạng mục đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời hoàn thiện các thủ tục theo quy định của Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Cảnh sát giao thông để sớm đưa dự án vào khai thác.

Theo Ban Quản lý dự án 85, đơn vị đang phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ III và Cục Cảnh sát giao thông hoàn tất thủ tục vận hành, dự kiến đưa tuyến vào khai thác cuối tháng 4/2026.

Tuyến này có 5 nút giao liên thông gồm: đường tỉnh 629, nút giao Phù Mỹ, đường tỉnh 634, Quốc lộ 19B và Quốc lộ 19, tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện ra vào cao tốc.

Ngoài ra, trạm dừng nghỉ tại Km35+500 (xã Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai), cùng trạm thu phí và hệ thống giám sát điều hành giao thông cũng đang được thi công song song để đồng bộ khai thác.

Vướng mặt bằng, hạ tầng phụ trợ khiến tiến độ kéo dài

Tại dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh, lũy kế sản lượng đến nay đạt hơn 99% giá trị hợp đồng. Gói thầu 11-XL đã hoàn thành, hiện nhà thầu tiếp tục gia cố mái taluy tại các vị trí phát sinh do mưa lũ.

Hiện hồ sơ giải phóng mặt bằng đường gom bổ sung phía Nam hầm Cù Mông và đường dẫn hầm chui tại Km26+980 đã được chủ đầu tư bàn giao cho xã Xuân Lộc. Tuy nhiên đến nay, địa phương vẫn chưa ban hành quyết định thu hồi đất.

Ngoài ra, trên tuyến hoàn trả Quốc lộ 1A còn một cột điện đường dây 22kV chưa được di dời. Cùng với đó, một hộ dân tại Km26+800 chưa đồng thuận phương án bồi thường nên cản trở thi công hạng mục hàng rào tuyến chính.

Việc chậm bàn giao mặt bằng khiến dự án chưa thể khai thác toàn tuyến. Đặc biệt, phương án tổ chức giao thông từ phía Nam hầm Cù Mông lên cao tốc không thể liên tục, phương tiện phải đi theo Quốc lộ 1 rồi mới nhập vào nút giao Km32+533.

Ban Quản lý dự án 85 đang phối hợp Khu Quản lý đường bộ III để bàn giao tài sản dự án, dự kiến hoàn tất trước ngày 30/4.

Hai gói thầu còn lại cũng đang tăng tốc thi công các hạng mục cuối. Trong đó, gói 12-XL sẽ triển khai đường gom phía Nam hầm Cù Mông ngay sau khi địa phương bàn giao mặt bằng, dự kiến trước ngày 25/4. Gói này phấn đấu nghiệm thu trước ngày 30/4. Gói 13-XL dự kiến hoàn thành trong tháng 4 để bàn giao cho các đơn vị liên quan.

Theo ông Bùi Trọng Lai, đại diện Ban Quản lý dự án 85 - chủ đầu tư hai dự án Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh cho biết, các dự án đã cơ bản hoàn thành.

“Dự kiến sẽ đưa vào khai thác toàn tuyến Hoài Nhơn - Quy Nhơn và khoảng 20km dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh, đoạn từ phía Bắc hầm Cù Mông trở ra, trong tháng 4/2026”, ông Lai cho hay.

Theo ông Lai, đoạn 44km từ phía Nam hầm Cù Mông đến cuối tuyến vẫn còn vướng đường gom phía Nam hầm Cù Mông do chưa bàn giao đủ mặt bằng, khiến tiến độ hoàn thiện bị ảnh hưởng. Chủ đầu tư đang tập trung xử lý để sớm đưa toàn bộ tuyến vào vận hành, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Chí Thạnh - Vân Phong chờ kiểm tra để thông tuyến

Đối với dự án Chí Thạnh - Vân Phong, hiện bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Ban Quản lý dự án 7 cho biết đang phấn đấu hoàn thành sớm, sau đó mời Hội đồng Kiểm tra Nhà nước kiểm tra hiện trường, làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền để thực hiện thủ tục bàn giao và thông tuyến.

Việc nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam qua miền Trung liên tục lỗi hẹn thông xe cho thấy, ngoài tiến độ thi công chính, các yếu tố như thủ tục nghiệm thu, hạ tầng phụ trợ, đường gom dân sinh và mặt bằng sạch vẫn là “nút thắt” lớn quyết định thời điểm khai thác thực tế của dự án.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lớn tại khu vực miền Trung năm 2025 đã khiến đoạn tuyến từ Km10+740 đến Km11+360 xảy ra sụt trượt taluy. Do đó, dự án phải điều chỉnh thiết kế và phát sinh thêm khối lượng giải phóng mặt bằng để xử lý đào ngả mái taluy. Hồ sơ giải phóng mặt bằng đã được chủ đầu tư bàn giao cho các xã Ô Loan và Tuy An Bắc.

Tuy nhiên, đến nay địa phương vẫn chưa bàn giao đầy đủ mặt bằng khu vực cần xử lý, khiến nhà thầu chưa thể thi công khắc phục sụt trượt theo phương án thiết kế điều chỉnh. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn trong quá trình đưa tuyến đường vào khai thác.

Bộ Xây dựng đề nghị Đắk Lắk khẩn trương tháo gỡ

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk quan tâm chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đối với các hạng mục còn lại thuộc hai dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh.

Theo Bộ Xây dựng, hai dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong đang được chỉ đạo quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đưa tuyến chính vào khai thác trong tháng 4/2026.

Tuy nhiên, báo cáo từ các đơn vị cho thấy hiện vẫn còn một số vướng mắc về mặt bằng. Dù khối lượng không lớn, nhưng đây lại là những điểm nghẽn ảnh hưởng trực tiếp đến phương án tổ chức giao thông khi đưa dự án vào vận hành.

Để đáp ứng kế hoạch thi công và tổ chức giao thông, đưa tuyến chính vào khai thác trong tháng 4/2026, Bộ Xây dựng đề nghị lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các vị trí còn vướng trước ngày 20/4/2026.

Đồng thời, các cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để nhà thầu có điều kiện thi công, bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án.