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Cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo theo Quy định của Bộ Chính trị cho cán bộ VOV

Thứ Ba, 11:12, 13/10/2026
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VOV.VN - Sáng 13/10, tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với lãnh đạo quản lý theo Quy định 145-QĐ/TW của Bộ Chính trị dành cho lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương.

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Quang cảnh lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với lãnh đạo quản lý theo Quy định 145-QĐ/TW của Bộ Chính trị dành cho lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày 13 và 14/10 bao gồm các chuyên đề chuyên sâu như: “Phát huy vai trò của Đài Tiếng nói Việt Nam trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa và lan tỏa sức mạnh mềm quốc gia” - làm rõ vai trò của Đài trong bảo tồn quảng bá các giá trị văn hóa dân tộc, lan tỏa hình ảnh giá trị Việt Nam đến với công chúng trong nước và thế giới; “Lãnh đạo, quản trị báo chí - truyền thông trong môi trường số và yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, gắn trực tiếp với yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo quản lý nâng cao chất lượng thông tin, chủ động thích ứng với sự phát triển của công nghệ và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng trong tình hình mới; Từ sóng phát thanh đến hệ sinh thái âm thanh - dữ liệu AI; Cập nhật tình hình mới gắn với sự phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Lớp học có sự tham gia giảng dạy của PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Yêu cầu bắt buộc và nhu cầu tự thân của cán bộ

Phát biểu khai mạc, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ khẳng định, từ Trung ương các khóa XI, XII, XIII và khóa XIV, công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức luôn nhận được sự chỉ đạo trực tiếp, chặt chẽ từ các lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Các lớp học có sự tham gia giảng dạy trực tiếp của các lãnh đạo cao cấp và chuyên gia hàng đầu.

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Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ phát biểu khai mạc lớp học.

Theo Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ, cán bộ dù đã trải qua nhiều bậc học lý luận từ trung cấp, cao cấp, cử nhân đến thạc sĩ, tiến sĩ nhưng việc tiếp tục học tập, cập nhật là một yêu cầu bắt buộc mang tính nguyên tắc. Trong thực tiễn công tác, nếu chỉ tiếp nhận thông tin theo góc nhìn báo chí thông thường thì chưa thể thấm đẫm và hiểu sâu sắc bản chất các vấn đề. Việc bồi dưỡng tập trung giúp cán bộ đi sâu phân tích, đánh giá toàn diện các chủ trương, kết luận, nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị khóa XIII và khóa XIV - từ chuyển đổi số, công tác cán bộ đến phát triển kinh tế tư nhân, qua đó định hình tầm nhìn về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bên cạnh tính chất bắt buộc, học tập còn là nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên. Cùng với quá trình sắp xếp, nâng tầm tổ chức (như việc Đài Tiếng nói Việt Nam trở thành cơ quan thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ ngày 1/4/2026), vị thế và trách nhiệm của người cán bộ đòi hỏi phải liên tục nâng cao bản lĩnh và năng lực quản lý để không bị lạc hậu trước những đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo.

Đổi mới tư duy: Đánh giá bằng "sản phẩm đến cùng" và tăng cường tương tác

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Các học viên tham gia lớp học.

Nhấn mạnh về những điểm mới trong chỉ đạo của Trung ương, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ lưu ý một yêu cầu quan trọng: Phải làm đến cùng và đánh giá bằng sản phẩm cuối cùng. Công việc không chỉ dừng lại ở việc ra đời các chương trình, kế hoạch hay, thấy có kết quả ban đầu, mà phải theo đuổi và đánh giá hiệu quả thực tế sau 6 tháng, 1 năm để chứng minh sức sống và giá trị bền vững của sản phẩm. Cách tiếp cận này đặt ra tiêu chuẩn cao hơn cho tất cả các tổ chức đảng, đặc biệt là các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Để lớp học đạt hiệu quả cao nhất, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ đề xuất chuyển từ phương pháp truyền đạt thụ động sang tăng cường tương tác, đối thoại hai chiều. Nhắc lại trải nghiệm thực tế khi tham gia các lớp bồi dưỡng của Trung ương cũng như quá trình điều hành thảo luận tổ (với các tài liệu, hồ sơ lên tới khoảng 2.000 trang), Tổng Giám đốc nhấn mạnh việc chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần chủ động trao đổi, tranh luận sẽ giúp cán bộ biến kiến thức thu nhận thành năng lực thực tiễn.

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PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia giảng dạy tại lớp học.

Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ tin tưởng rằng, khởi đầu tốt đẹp này sẽ mở đường cho nhiều lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tiếp theo, tạo diễn đàn trao đổi thường xuyên giữa các báo cáo viên, các đồng chí Phó Tổng Giám đốc, Ủy viên Ban Thường vụ với cán bộ, học viên.

“Với tinh thần nghiêm túc, văn minh hội nghị và sự chủ động cao nhất của từng học viên, lớp bồi dưỡng sẽ gặt hái thành công thực sự, góp phần xây dựng Đảng bộ và Đài Tiếng nói Việt Nam ngày càng vững mạnh”, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ khẳng định.

Ngọc Vũ/VOV.VN
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