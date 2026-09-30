VOV tăng cường hợp tác truyền thông với cơ quan báo chí Trung Quốc

Tại buổi làm việc, các bên đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, đồng thời trao đổi phương hướng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, đặc biệt là sản xuất nội dung đa phương tiện, trao đổi phóng viên và ứng dụng công nghệ mới.

VOV và các cơ quan truyền thông Trung Quốc thống nhất tăng cường hợp tác sản xuất nội dung đa phương tiện, trao đổi phóng viên, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phối hợp đưa tin về các sự kiện lớn, góp phần thúc đẩy giao lưu, hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Tăng cường hợp tác trên nền tảng sẵn có

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Tổng Giám đốc VOV Ngô Minh Hiển cho biết, thời gian qua VOV duy trì hợp tác với nhiều cơ quan truyền thông Trung Quốc từ trung ương đến địa phương, trong đó có Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc, Tân Hoa Xã, nhật báo Quảng Tây, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Tây.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là chuyến công tác của đoàn phóng viên các cơ quan báo chí chủ lực Việt Nam do VOV làm đầu mối tới Quảng Tây, Quý Châu và Tứ Xuyên vào tháng 4/2025, nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tháng 10/2025, với sự hỗ trợ của Nhật báo Quảng Tây, hai bên tổ chức khóa bồi dưỡng về truyền thông mới và ứng dụng AI dành cho phóng viên VOV. Nội dung tập trung vào ứng dụng AI trong biên tập tin tức, sản xuất nội dung và video.

Phó Tổng Giám đốc VOV Ngô Minh Hiển phát biểu tại buổi tiếp.

Hai bên cũng phối hợp thực hiện bộ phim ngắn “Đến thăm nhà nhau”. Dự án được xem là một bước phát triển trong hợp tác nội dung, cho thấy hoạt động phối hợp giữa các cơ quan truyền thông hai nước không chỉ dừng ở trao đổi thông tin mà có thể chuyển sang đồng sản xuất các sản phẩm báo chí.

“Chúng tôi mong rằng, trong buổi làm việc ngày hôm nay các bên có thể bàn bạc và đề xuất những khả năng hợp tác để phát huy thế mạnh của nhau, thúc đẩy quan hệ Việt - Trung nói chung và tăng cường hợp tác báo chí nói riêng”, Phó Tổng Giám đốc VOV Ngô Minh Hiển nhấn mạnh.

Ông Lưu Côn - Tổng biên tập Nhật báo Quảng Tây.

Về phần mình, Tổng biên tập Nhật báo Quảng Tây, ông Lưu Côn cho biết, hai cơ quan có nền tảng hợp tác lâu dài và mong muốn tiếp tục duy trì liên hệ, đồng thời chuyển các kết quả hợp tác hiện có thành những dự án cụ thể, thiết thực hơn.

Theo ông Lưu Côn, hai bên có thể tăng cường phối hợp trong phỏng vấn, đưa tin và sản xuất video ngắn. Việc đồng sản xuất nội dung sẽ giúp hoạt động hợp tác truyền thông đi sâu hơn, thay vì chỉ trao đổi tin, bài và tư liệu.

Đề xuất cơ chế phối hợp thường xuyên

Một trong những đề xuất được Nhật báo Quảng Tây đưa ra là xây dựng cơ chế phối hợp phỏng vấn các chủ đề lớn và cung cấp nội dung hai chiều thường xuyên.

Hai bên có thể thống nhất các chủ đề theo tháng, quý hoặc theo từng sự kiện lớn; tổ chức các đoàn phóng viên trao đổi, thực hiện phỏng vấn tại Việt Nam và Quảng Tây; đồng thời chia sẻ hình ảnh, bài viết và video ngắn phục vụ hoạt động báo chí.

Các sự kiện như Hội chợ CAEXPO, Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN hay những hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa Việt - Trung có thể trở thành những chủ đề phối hợp thường xuyên.

Nhật báo Quảng Tây cũng đề xuất tăng cường phối hợp đưa tin về các sự kiện lớn tại Trung Quốc, trong đó có thể tổ chức các cuộc phỏng vấn chung hoặc phối hợp giữa phóng viên VOV tại Việt Nam và phóng viên Nhật báo Quảng Tây tại Trung Quốc.

Tại cuộc làm việc, Phó Tổng biên tập Trung tâm truyền thông quốc tế Phương Nam thuộc Tập đoàn truyền thông Phương Nam - bà Âu Dương Nghiên cho rằng hợp tác giữa hai bên có thể tập trung vào ba phương diện: phối hợp thực hiện các chủ đề lớn, trao đổi nội dung thường xuyên và tăng cường tương tác trên các nền tảng truyền thông mới.

Phó Tổng biên tập Trung tâm truyền thông quốc tế Phương Nam thuộc Tập đoàn truyền thông Phương Nam - bà Âu Dương Nghiên.

Bà Âu Dương Nghiên lưu ý, Hội nghị APEC dự kiến tổ chức tại Thâm Quyến vào tháng 11 năm nay và Hội nghị APEC năm 2027 tại Phú Quốc có thể là những chủ đề mà hai bên có thể phối hợp đưa tin, thực hiện phỏng vấn và xây dựng sản phẩm nội dung chung.

Theo đại diện Trung tâm truyền thông quốc tế Phương Nam, cơ chế hợp tác cần được cụ thể hóa bằng kế hoạch định kỳ, xác định rõ chủ đề và hướng phối hợp dựa trên nhu cầu của hai bên, đồng thời tạo ra những sản phẩm truyền thông có tính đặc trưng.

Đồng sản xuất phim tài liệu, podcast song ngữ

Bên cạnh trao đổi tin, bài và phóng viên, các bên đề xuất tăng cường đồng sản xuất các sản phẩm truyền thông đa phương tiện.

Nhật báo Quảng Tây đề xuất tiếp tục phát triển phim tài liệu, video dài và podcast, tập trung vào những chủ đề cùng quan tâm như kênh đào Bình Lục, chuỗi công nghiệp xuyên biên giới, đời sống người dân khu vực biên giới, bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể và hoạt động khởi nghiệp của giới trẻ.

Các đại diện của 2 cơ quan báo chí Trung Quốc thăm nơi làm việc của VTC news

Các ê-kíp hai bên có thể phối hợp ghi hình thực tế tại Việt Nam và Trung Quốc, tận dụng thế mạnh của VOV trong sản xuất phim tài liệu, phát thanh và podcast, đồng thời phát triển các chương trình âm thanh song ngữ Việt - Trung.

Các sản phẩm có thể được phát trên các kênh phát thanh, truyền hình và nền tảng số của hai bên, kết hợp phim tài liệu, chương trình phát thanh, podcast và video ngắn nhằm mở rộng khả năng tiếp cận khán giả.

Lãnh đạo Nhật báo Quảng Tây nhấn mạnh hợp tác cần được triển khai thông qua những dự án cụ thể, từ đó tạo ra các sản phẩm có chất lượng và tính đặc trưng. Hai bên có thể từng bước xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên trên cơ sở nền tảng hợp tác hiện nay.

Phó Tổng Giám đốc VOV Ngô Minh Hiển và cán bộ, nhân viên VOV chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn Nhật báo Quảng Tây và Tập đoàn truyền thông Phương Nam.

Thúc đẩy ứng dụng AI trong truyền thông

Ứng dụng AI trong hoạt động báo chí là một nội dung được hai bên quan tâm. Theo đại diện Nhật báo Quảng Tây, cơ quan này đang tăng cường ứng dụng AI trong hoạt động báo chí, trong đó có biên tập và sản xuất video. Nhật báo Quảng Tây cũng xây dựng chuyên trang về AI, tập trung phổ biến kiến thức và trao đổi về vai trò của AI trong đời sống và truyền thông.

Bà Âu Dương Nghiên tặng quà lưu niệm cho Phó Tổng Giám đốc VOV Ngô Minh Hiển.

Trên cơ sở khóa đào tạo về ứng dụng AI trong truyền thông tổ chức năm 2025, phía Nhật báo Quảng Tây đề xuất nâng các chương trình đào tạo riêng lẻ thành cơ chế giao lưu thường xuyên giữa các cơ quan truyền thông hai nước.

Các hoạt động có thể bao gồm đối thoại trực tiếp và trực tuyến giữa các nhà báo trẻ, hội thảo nghiệp vụ, trao đổi phóng viên ngắn hạn và chia sẻ kinh nghiệm về kỹ năng kể chuyện trong truyền thông quốc tế, sản xuất nội dung đa văn hóa.

Hai bên cũng có thể nghiên cứu thí điểm một số ứng dụng AI trong truyền thông như lồng tiếng đa ngôn ngữ, MC ảo, chuyển giọng nói thành văn bản và tự động biên tập video ngắn.

Một hướng khác là cùng phát triển các sản phẩm âm thanh song ngữ Việt - Trung trên nền tảng phát thanh và podcast của VOV, qua đó nghiên cứu xây dựng mô hình hợp tác truyền thông số hướng tới ASEAN.

Phó Tổng Giám đốc VOV Ngô Minh Hiển tặng quà lưu niệm cho Tổng biên tập Nhật báo Quảng Tây.

Hướng tới những dự án cụ thể

Tại cuộc làm việc, các bên cũng trao đổi về khả năng phối hợp truyền thông trong những sự kiện diễn ra thời gian tới. Theo bà Âu Dương Nghiên, đại diện Trung tâm truyền thông quốc tế Phương Nam, tháng 12 năm nay, lãnh đạo tỉnh Quảng Đông dự kiến thăm Việt Nam. Đây có thể là dịp để các cơ quan truyền thông hai bên phối hợp đưa tin, thực hiện phỏng vấn và xây dựng các sản phẩm nội dung chung.

Trung tâm truyền thông quốc tế Phương Nam cũng dự kiến mời các cơ quan truyền thông chính thống của Đông Nam Á tới Quảng Đông vào tháng 12 để thực hiện các cuộc phỏng vấn và mời lãnh đạo, phóng viên VOV tham dự.

Phó Tổng Giám đốc VOV Ngô Minh Hiển cho rằng, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, hai bên cần tiếp tục phát huy thế mạnh của mỗi cơ quan để xây dựng các dự án hợp tác phù hợp, qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các cơ quan báo chí, truyền thông hai nước.

VOV hiện có các kênh phát thanh phục vụ nhiều lĩnh vực, trong đó VOV5 phát các chương trình bằng 13 ngôn ngữ quốc tế, gồm tiếng Trung; cùng với đó là các nền tảng báo điện tử VOV.VN và VTC News. Đây là những nền tảng có thể được khai thác trong các hoạt động hợp tác sản xuất và phân phối nội dung với các đối tác truyền thông Trung Quốc.

Phó Tổng Giám đốc VOV Ngô Minh Hiển tặng quà lưu niệm cho đại diện Tập đoàn truyền thông Phương Nam

Các đại biểu thống nhất rằng để hợp tác đạt hiệu quả thực chất, cần chuyển các đề xuất thành chương trình, dự án có kế hoạch và sản phẩm cụ thể. Việc xây dựng cơ chế phối hợp định kỳ theo tháng, quý, cùng với xác định các sản phẩm truyền thông trọng điểm, được xem là hướng triển khai trong thời gian tới.

Thông qua mở rộng trao đổi phóng viên, phối hợp đưa tin, đồng sản xuất phim tài liệu, podcast, video ngắn và tăng cường ứng dụng AI, VOV, Nhật báo Quảng Tây và Trung tâm truyền thông quốc tế Phương Nam hướng tới xây dựng các hình thức hợp tác truyền thông thường xuyên hơn, góp phần tăng cường giao lưu và hiểu biết giữa Việt Nam và Trung Quốc.