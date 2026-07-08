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Cập nhật tiến độ thi công cầu Mai Lĩnh và Quốc lộ 6 Ba La - Xuân Mai, Hà Nội

Thứ Tư, 16:02, 08/07/2026
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VOV.VN - Sau hơn 9 tháng thi công, cầu Mai Lĩnh mới đang dần lộ diện, hứa hẹn hóa giải "nút thắt" giao thông cửa ngõ phía Tây Hà Nội. Với quy mô 4 làn xe và tổng vốn đầu tư lớn, công trình được kỳ vọng hoàn thành vào năm 2027, giúp thông suốt hành trình từ trung tâm Thủ đô đi các tỉnh Tây Bắc.

Lê Hải-Sỹ Thành/VOV.VN
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