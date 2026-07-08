Cập nhật tiến độ thi công cầu Mai Lĩnh và Quốc lộ 6 Ba La - Xuân Mai, Hà Nội

VOV.VN - Cầu Mai Lĩnh mới trên Quốc lộ 6 đang được đẩy nhanh thi công sau hơn 9 tháng triển khai. Khi hoàn thành vào năm 2027, công trình sẽ góp phần giảm ùn tắc cửa ngõ phía Tây Hà Nội.
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VOV.VN - Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và tăng tốc thi công nhiều hạng mục, hướng tới giảm ùn tắc cửa ngõ phía Tây Hà Nội, tăng kết nối vùng Tây Bắc.
VOV.VN - Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và tăng tốc thi công nhiều hạng mục, hướng tới giảm ùn tắc cửa ngõ phía Tây Hà Nội, tăng kết nối vùng Tây Bắc.
VOV.VN - Cầu Mai Lĩnh mới trên Quốc lộ 6 đang được đẩy nhanh thi công sau hơn 9 tháng triển khai. Khi hoàn thành vào năm 2027, công trình sẽ góp phần giảm ùn tắc cửa ngõ phía Tây Hà Nội.
VOV.VN - Cầu Mai Lĩnh mới trên Quốc lộ 6 đang được đẩy nhanh thi công sau hơn 9 tháng triển khai. Khi hoàn thành vào năm 2027, công trình sẽ góp phần giảm ùn tắc cửa ngõ phía Tây Hà Nội.
VOV.VN - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6 với tổng vốn đầu tư hơn 821 tỷ đồng. Công trình được kỳ vọng giảm ùn tắc tại cửa ngõ phía Tây Nam Thủ đô, đồng thời hoàn thiện hạ tầng giao thông theo quy hoạch.
VOV.VN - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6 với tổng vốn đầu tư hơn 821 tỷ đồng. Công trình được kỳ vọng giảm ùn tắc tại cửa ngõ phía Tây Nam Thủ đô, đồng thời hoàn thiện hạ tầng giao thông theo quy hoạch.