Hà Nội xây cầu vượt 4 làn xe tại nút giao Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký ban hành Quyết định số 2330/QĐ-UBND ngày 5/5/2026 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông) với Quốc lộ 6.

Hà Nội phê duyệt hơn 821 tỉ đồng xây cầu vượt nút giao Lê Trọng Tấn – Quốc lộ 6. Ảnh minh hoạ.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 821 tỷ đồng từ ngân sách TP Hà Nội, nhằm từng bước giảm ùn tắc giao thông, hoàn thiện hạ tầng khu vực cửa ngõ phía Tây Nam Thủ đô.

Theo quyết định phê duyệt, dự án được triển khai trên địa bàn các phường Kiến Hưng, Hà Đông và Dương Nội. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội được giao làm chủ đầu tư.

Mục tiêu của dự án là xây dựng cầu vượt trực thông tại nút giao giữa trục đường Lê Trọng Tấn - Văn Khê và Quốc lộ 6, qua đó giải quyết tình trạng xung đột giao thông tại khu vực có lưu lượng phương tiện lớn.

Theo thiết kế, cầu vượt có quy mô 4 làn xe theo hướng Lê Trọng Tấn - Văn Khê. Tổng chiều dài cầu và đường dẫn khoảng 1.000 m, trong đó phần cầu chính dài khoảng 668 m. Mặt cắt ngang cầu rộng 16 m, bố trí dải phân cách giữa và dải an toàn.

Dự án cũng bao gồm các hạng mục tổ chức lại giao thông, điều chỉnh vỉa hè, dải phân cách, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu, cây xanh và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Trong tổng mức đầu tư hơn 821,6 tỷ đồng, chi phí xây dựng chiếm khoảng 634 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2026 đến năm 2028.

Theo UBND TP Hà Nội, việc đầu tư xây dựng cầu vượt được kỳ vọng góp phần giảm thời gian chờ đợi của phương tiện, hạn chế ùn tắc và giảm ô nhiễm môi trường đô thị.

“Dự án sẽ từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn”, đại diện cơ quan chức năng cho biết.

UBND TP Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn nhằm bảo đảm tính chính xác của số liệu khảo sát, phương án thiết kế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng công trình.

Đáng chú ý, dự án tiếp tục áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong quá trình triển khai nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành và bảo trì sau khi hoàn thành.

Các sở, ngành liên quan được giao tăng cường phối hợp tổ chức thực hiện, giám sát đầu tư, bảo đảm an toàn giao thông và an toàn lao động trong suốt quá trình thi công.

Việc triển khai dự án được đánh giá là bước đi cụ thể trong thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, hướng tới xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại.