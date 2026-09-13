English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Câu chuyện đẹp giữa người bệnh và thầy thuốc sau 7 năm gặp lại

Chủ Nhật, 09:17, 13/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Có những bệnh nhân rời viện và nghĩ câu chuyện với người thầy thuốc đã khép lại. Nhưng với ThS.BS Nguyễn Duy Thịnh, Trưởng Đơn nguyên Can thiệp mạch, BV Thanh Nhàn, cuộc gặp lại một bệnh nhân sau 7 năm đã mang đến một câu chuyện đặc biệt.

Đinh Trang/VOV2
Tag: VOV người bệnh thầy thuốc câu chuyện đặc biệt bệnh viện thanh nhàn
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

“Những cánh hoa rơi” – Hành trình trở về với chính mình
“Những cánh hoa rơi” – Hành trình trở về với chính mình

VOV.VN - Lấy bối cảnh Sài Gòn trước năm 1975 và kéo dài đến đời sống đương đại, truyện ngắn "Những cánh hoa rơi" của Ngô Nhân Đức được dẫn dắt qua hai ngôi kể thứ nhất lồng vào nhau đầy kín đáo.

“Những cánh hoa rơi” – Hành trình trở về với chính mình

“Những cánh hoa rơi” – Hành trình trở về với chính mình

VOV.VN - Lấy bối cảnh Sài Gòn trước năm 1975 và kéo dài đến đời sống đương đại, truyện ngắn "Những cánh hoa rơi" của Ngô Nhân Đức được dẫn dắt qua hai ngôi kể thứ nhất lồng vào nhau đầy kín đáo.

"Cậu nhỏ" dài hay ngắn ảnh hưởng chuyện ấy ra sao?
"Cậu nhỏ" dài hay ngắn ảnh hưởng chuyện ấy ra sao?

VOV.VN - Trong tình dục, kích thước "cậu nhỏ" luôn là một trong những vấn đề thường gây tranh cãi. Liệu việc cậu nhỏ dài hay ngắn có ảnh hưởng quá lớn đến chất lượng đời sống tình dục hay không? Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về chủ đề này.

"Cậu nhỏ" dài hay ngắn ảnh hưởng chuyện ấy ra sao?

"Cậu nhỏ" dài hay ngắn ảnh hưởng chuyện ấy ra sao?

VOV.VN - Trong tình dục, kích thước "cậu nhỏ" luôn là một trong những vấn đề thường gây tranh cãi. Liệu việc cậu nhỏ dài hay ngắn có ảnh hưởng quá lớn đến chất lượng đời sống tình dục hay không? Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về chủ đề này.

Em gái đòi bỏ đại học để đi theo người đàn ông từng ly hôn
Em gái đòi bỏ đại học để đi theo người đàn ông từng ly hôn

VOV.VN - Em gái tôi mới 18 tuổi lại yêu đương với người đàn ông đã ly hôn. Cả nhà tôi đều ngăn cản nhưng em nhất quyết không nghe. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có lời khuyên cho người chị đang lo lắng khi người em gái có thể sẽ bỏ lỡ chuyện học hành để bước vào hôn nhân khi còn quá trẻ.

Em gái đòi bỏ đại học để đi theo người đàn ông từng ly hôn

Em gái đòi bỏ đại học để đi theo người đàn ông từng ly hôn

VOV.VN - Em gái tôi mới 18 tuổi lại yêu đương với người đàn ông đã ly hôn. Cả nhà tôi đều ngăn cản nhưng em nhất quyết không nghe. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có lời khuyên cho người chị đang lo lắng khi người em gái có thể sẽ bỏ lỡ chuyện học hành để bước vào hôn nhân khi còn quá trẻ.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục