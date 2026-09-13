Câu chuyện đẹp giữa người bệnh và thầy thuốc sau 7 năm gặp lại

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VOV.VN - Lấy bối cảnh Sài Gòn trước năm 1975 và kéo dài đến đời sống đương đại, truyện ngắn "Những cánh hoa rơi" của Ngô Nhân Đức được dẫn dắt qua hai ngôi kể thứ nhất lồng vào nhau đầy kín đáo.
VOV.VN - Lấy bối cảnh Sài Gòn trước năm 1975 và kéo dài đến đời sống đương đại, truyện ngắn "Những cánh hoa rơi" của Ngô Nhân Đức được dẫn dắt qua hai ngôi kể thứ nhất lồng vào nhau đầy kín đáo.
VOV.VN - Trong tình dục, kích thước "cậu nhỏ" luôn là một trong những vấn đề thường gây tranh cãi. Liệu việc cậu nhỏ dài hay ngắn có ảnh hưởng quá lớn đến chất lượng đời sống tình dục hay không? Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về chủ đề này.
VOV.VN - Trong tình dục, kích thước "cậu nhỏ" luôn là một trong những vấn đề thường gây tranh cãi. Liệu việc cậu nhỏ dài hay ngắn có ảnh hưởng quá lớn đến chất lượng đời sống tình dục hay không? Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về chủ đề này.
VOV.VN - Em gái tôi mới 18 tuổi lại yêu đương với người đàn ông đã ly hôn. Cả nhà tôi đều ngăn cản nhưng em nhất quyết không nghe. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có lời khuyên cho người chị đang lo lắng khi người em gái có thể sẽ bỏ lỡ chuyện học hành để bước vào hôn nhân khi còn quá trẻ.
VOV.VN - Em gái tôi mới 18 tuổi lại yêu đương với người đàn ông đã ly hôn. Cả nhà tôi đều ngăn cản nhưng em nhất quyết không nghe. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có lời khuyên cho người chị đang lo lắng khi người em gái có thể sẽ bỏ lỡ chuyện học hành để bước vào hôn nhân khi còn quá trẻ.