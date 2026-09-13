Câu chuyện đẹp giữa người bệnh và thầy thuốc sau 7 năm gặp lại

Em gái đòi bỏ đại học để đi theo người đàn ông từng ly hôn

VOV.VN - Em gái tôi mới 18 tuổi lại yêu đương với người đàn ông đã ly hôn. Cả nhà tôi đều ngăn cản nhưng em nhất quyết không nghe. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có lời khuyên cho người chị đang lo lắng khi người em gái có thể sẽ bỏ lỡ chuyện học hành để bước vào hôn nhân khi còn quá trẻ.