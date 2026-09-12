"Cậu nhỏ" dài hay ngắn ảnh hưởng chuyện ấy ra sao?

VOV.VN - Trong tình dục, kích thước "cậu nhỏ" luôn là một trong những vấn đề thường gây tranh cãi. Liệu việc cậu nhỏ dài hay ngắn có ảnh hưởng quá lớn đến chất lượng đời sống tình dục hay không? Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về chủ đề này.
VOV.VN - "Tập một" tan vỡ những tưởng được an ủi khi gắn kết với "tập hai". Nào ngờ mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu đã khiến người vợ trẻ không những bế con về nhà ngoại mà còn đòi ly hôn. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có lời khuyên cho người chồng đang rối như mớ bòng bong.
VOV.VN - Chồng tôi đã mất gần 2 năm. Hiện nay tôi cũng có bạn trai. Anh cũng rất quan tâm đến mẹ con tôi. Tuy nhiên con trai thứ 2 của tôi lại phản đối và giận dỗi đòi bỏ nhà đi. Tôi nên khuyên bảo con thế nào? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn tư vấn gỡ rối cho bà mẹ.
VOV.VN - Tôi có 2 thằng con trai ngoài 30 tuổi, công việc ổn định, thế nhưng không đứa nào chịu yêu đương, lấy vợ. Tôi rất sốt ruột, không biết khuyên răn chúng thế nào. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và tư vấn giúp lý giải vấn đề cho người mẹ đang lo lắng.