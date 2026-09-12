Em gái đòi bỏ đại học để đi theo người đàn ông từng ly hôn

VOV.VN - Em gái tôi mới 18 tuổi lại yêu đương với người đàn ông đã ly hôn. Cả nhà tôi đều ngăn cản nhưng em nhất quyết không nghe. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có lời khuyên cho người chị đang lo lắng khi người em gái có thể sẽ bỏ lỡ chuyện học hành để bước vào hôn nhân khi còn quá trẻ.
VOV.VN - Theo bác sĩ Phạm Quang Khải, Khoa Ngoại thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E, một đời sống tình dục hòa hợp giúp điều chỉnh hormone như testosterone ở nam giới, cải thiện chu kỳ kinh nguyệt ở nữ giới và giảm căng thẳng hiệu quả.
VOV.VN - Vợ chồng tôi lấy nhau do gia đình mai mối và đã có 3 đứa con. Vì không có tình yêu, chồng tôi đã đi ngoại tình nhiều lần, về thì lại mắng mỏ, đánh đập tôi. Đến nay đã gần 70 tuổi nhưng tôi thấy mệt mỏi quá, ôi có nên ly hôn? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ với người vợ đang đau khổ.
VOV.VN - Vợ chồng tôi kết hôn được hơn 1 năm rồi nhưng ham muốn vẫn nhiều. Ngày nào cũng quan hệ, liệu có ảnh hưởng tiêu cực gì cho sức khỏe hay không? Bác sĩ Nguyễn Văn Phúc, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ và tư vấn cho nhân vật.