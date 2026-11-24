Ngày 24/11, Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) cho biết, sau 13 ngày phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ huy Quân sự xã Kông Chro tổ chức xác minh thông tin, tìm kiếm, đơn vị đã quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực gần suối Lơ Bơ, làng Vơn, xã Kông Chro.

Thông tin về hai hài cốt liệt sĩ bắt đầu từ câu chuyện ông Siu Drênh (sinh năm 1978), nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Yang Nam (cũ), được nghe cha mình là ông Chưih (sinh năm 1938) kể lại khi còn sống. Theo lời cha ông và ông Đinh Bơi (cùng sinh năm 1938, trú làng Vơn), khoảng năm 1968, Trung đoàn 95 sau trận đánh ở khu vực Phú Bổn, Cheo Reo đã cơ động về nơi trú quân. Trong số những người lính có hai quân nhân bị thương nặng, gồm một bộ đội và một y tá, được người dân làng Vơn cưu mang. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, cả hai đều hy sinh và được bà con đưa đi chôn cất gần làng.

Từ thông tin này, Đội K52 tiếp tục xác minh. Ông Siu Hnen, người dân làng Vơn, cho biết từng nhiều lần chăn bò gần khu vực nghi có mộ liệt sĩ và được người già trong làng kể đó là mộ bộ đội. Trước đây, trên mộ còn có mũ cối, bình tông và lọ Penicillin - những vật dụng được người dân đặt theo phong tục khi chôn cất người đã khuất.

Lực lượng chức năng quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại làng Vơn, xã Kông Chro, tỉnh Gia Lai.

Từ những manh mối được người dân cung cấp, Đội K52 tổ chức khảo sát, tìm kiếm và phát hiện, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực cách suối Lơ Bơ khoảng 50m.

Hai hài cốt được tìm thấy gồm nhiều răng, xương hộp sọ, xương hàm, các đoạn xương tay, chân và xương vụn. Di vật kèm theo có mảnh tăng đã mục nát và 3 hạt cúc áo màu trắng, được xác định là vật dụng liên quan đến trang phục y tá. Đội K52 đã lấy mẫu sinh phẩm từ mỗi hài cốt, gồm 3 chiếc răng, phục vụ công tác giám định, xác định danh tính các liệt sĩ.

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai, từ ngày 1/1/2025 đến ngày 23/11/2026, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 127 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 91 hài cốt trong nước và 36 hài cốt tại Campuchia.