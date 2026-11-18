Theo thông tin từ Đội K52, quá trình tìm kiếm, quy tập được triển khai trên cơ sở nguồn tin do ông Rmah Pnhong, 80 tuổi, người dân địa phương cung cấp. Ông Pnhong cho biết, trong quá trình tham gia cách mạng, năm 1972, đơn vị của ông bị trúng mìn, nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Những người bị thương được đưa về Viện 2 điều trị, còn các đồng đội hy sinh được chôn cất trong khu rừng gần nơi đơn vị đóng quân.

Đội K52 quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại làng Lâm, xã Bọ Nhầy, huyện Oyadav, tỉnh Rattanakiri, Vương quốc Campuchia.

Từ nguồn tin này, Đội K52 đã tổ chức khảo sát, xác minh và tiến hành tìm kiếm tại khu vực làng Lâm. Kết quả, ngày 17/11, đơn vị phát hiện, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại cùng một vị trí.

Qua kiểm tra, cả 2 hài cốt đều đã phân hủy mạnh, xương hóa thổ, chỉ còn lại răng. Cùng với đó, lực lượng tìm kiếm phát hiện một số di vật gồm tăng, đinh đóng quan tài, đế dép cao su, lọ dầu gió và ăng gô. Đội K52 đã lấy mẫu sinh phẩm gồm 10 chiếc răng để phục vụ công tác xác định danh tính các liệt sĩ.

Đến nay, danh tính 2 hài cốt liệt sĩ mới được quy tập vẫn chưa được xác định. Với kết quả này, tổng số hài cốt liệt sĩ Đội K52 tìm kiếm, quy tập tại hướng Ratanakiri được nâng lên 7 hài cốt; tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Campuchia là 36 hài cốt.