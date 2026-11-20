Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 20/11, các lực lượng tiếp tục triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM tiếp tục được mở rộng. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất. Riêng trong ngày 20/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập thêm 14 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 3 bộ kèm theo di vật.

Trong đợt tìm kiếm thứ hai, từ ngày 15/10 đến hết ngày 20/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 330 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó có 75 bộ kèm di vật.

Riêng trong ngày 20/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập thêm 14 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 20/11/2026, công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện tổng cộng 1.061 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 382 bộ kèm di vật. Cụ thể, 1.028 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Trước đó, trong đợt tìm kiếm thứ nhất, các lực lượng đã quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 20/11/2026, công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện tổng cộng 1.061 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.