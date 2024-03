Cầu, đường ở vùng đệm thuộc tỉnh Kiên Giang bị sạt lở, rạn nứt do khô hạn

Hiện nay trên địa bàn xã An Minh Bắc có 53 điểm sạt lở với chiều dài hơn 3.200m, trên địa bàn xã Minh Thuận có 21 điểm sạt lở với chiều dài 451m.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện U Minh Thượng, từ đầu năm đến nay huyện đã ghi nhận hơn 3.700m lộ bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở. Trong đó, tỉnh lộ 965 là 210m; lộ giao thông nông thôn 1.880 m và kéo theo một số tài sản của người dân, nhà nước bị ảnh hưởng.

Giăng dây cảnh báo những đoạn sạt lở, sụp lún nguy hiểm

Nắng nóng kéo dài, mực nước dưới kênh xuống thấp, gây sụt lún một số tuyến đê bao thuộc vùng đệm U Minh Thượng, nguy cơ sẽ sụt lún, sạt lở nghiêm trọng hơn.

Tại khu vực Kênh 19, ấp An Thạnh, xã An Minh Bắc, cứ cách vài chục mét lại thấy có những vết nứt trên mặt đường bê tông, lòng kênh cũng đã cạn khô nước. Cây cầu bắc qua kênh cũng bị gãy sụp trong đêm khiến việc đi lại, giao thương, tiêu thụ nông sản của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Bà Dương Thúy Hằng, Chủ tịch UBND xã An Minh Bắc cho biết, sạt lở chủ yếu xảy ra ở những tuyến kênh mới được nạo vét, lấy đất để làm lộ. Tình hình thời tiết khô hạn kết hợp với nắng nóng kéo dài, người dân dự trữ nước tưới tiêu làm cho nước tại các kênh khô cạn, bên cạnh đó, nhân dân tự lấy đất dưới kênh san lấp đìa, mương, làm nền nhà, khoét đất đặt ống cống thoát nước phục vụ sinh hoạt của gia đình là một trong những nguyên nhân gây ra sạt lở.

Chính quyền địa phương đã báo lên các cấp để có hướng xử lý, hỗ trợ. Ngoài ra cũng giăng dây cảnh báo khu vực nguy hiểm, để các vật dụng quanh khu vực sạt lở, sụp lún để người đi đường không di chuyển vào. Hai ấp cũng đang vận động xin cây gỗ để bắc cầu tạm đi qua, bà con thì đi tạm bằng xe lôi tự chế chở hàng nông sản từ trong ấp ra lộ chính để giải quyết khó khăn trước mắt.

Ông Trần Quốc Cương, Bí thư Chi bộ - Trưởng ấp An Thạnh, xã An Minh Bắc cho biết: "Mong muốn của bà con ở đây muốn được nhà nước sớm hỗ trợ để khắc phục lại đường đi để bà con đi đứng dễ dàng, lưu thông hàng hóa".

Trước tình hình sạt lở ngày càng diễn ra phức tạp, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại tài sản của Nhà nước, tính mạng của nhân dân và đảm bảo việc lưu thông đi lại cho nhân dân, UBND xã kiến nghị Thường trực huyện ủy - UBND huyện chỉ đạo phòng chuyên môn hỗ trợ xã lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng đối với những tuyến đường bị gãy, những tuyến sạt lở trong vùng đệm và tỉnh lộ 965 để đảm bảo an toàn cho việc lưu thông của người dân. Hướng dẫn UBND xã trình tự, thủ tục và cách xử lý đối với những công trình thực hiện trong năm 2023 bị sạt lở, gãy, sụp có được xác định là do ảnh hưởng của thiên tai hay đơn vị thi công phải tự khắc phục do những công trình này đang trong thời gian bảo hành, bảo trì.

Nắng nóng, khô hạn đã làm cho cầu và 1 đoạn đường ở vùng đê bao thuộc 2 xã An Minh Bắc và Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang bị sạt lở, rạn nứt, sụp gãy

Ông Huỳnh Thanh Tuấn, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện U Minh Thượng cho biết: “Huyện chỉ đạo các xã và một số ngành chuyên môn chỗ nào sạt lở, sụp lún thì giăng dây cảnh báo đèn cho người dân biết, chỗ nào nguy cơ rạn nứt thì sơn phết lại đoạn đường đó, để không xảy ra tai nạn giao thông".

Theo dự báo, mùa khô năm 2023 - 2024 đến sớm và độ mặn cao hơn trung bình nhiều năm; mưa đến trễ và lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm, khả năng thiếu nước ngọt phục vụ sản xuất và dân sinh rất cao.

Ngay từ đầu năm, huyện U Minh Thượng đã chỉ đạo ngành chuyên môn tham mưu ban hành các văn bản: lịch đóng cống, đắp đập ngăn mặn khu vực vùng đệm; công văn tăng cường bảo vệ sản xuất; các giải pháp phòng chống sạt lở; đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô 2024... Tuy nhiên, diện tích sản xuất rất lớn, nhu cầu sử dụng nước ngọt để tưới tiêu đã làm cho mực nước các trục kênh trong đê bao xuống nhanh, kết hợp với tình trạng nắng nóng kéo dài (nhiệt độ tăng cao làm nước bốc hơi nhanh) nên đã gây ra tình trạng khô, cạn nước mặt trên các kênh làm sạt lở (sụt lún) lộ của khu vực vùng đệm, gây khó khăn cho việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa nông sản.