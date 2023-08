Quảng Ninh đánh giá tác động việc nổ mìn làm rạn nứt nhà dân

Dự án công viên nghĩa trang thị xã Quảng Yên do Công ty CP Minh Phúc làm chủ đầu tư. Quy mô dự án hơn 90ha trên địa bàn phường Tân An và xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh và được doanh nghiệp bắt đầu triển khai nổ mìn hạ cốt nền từ năm 2021. Quá trình này đã gây ảnh hưởng tới nhiều nhà dân khu vực lân cận.

Thị xã Quảng Yên đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc thi công dự án

Anh Trần Văn Tuấn, khu Đồng Mát, phường Tân An cho biết: Căn nhà cấp 4 của gia đình được xây dựng năm 2019, cách khu vực nổ mìn của doanh nghiệp khoảng 300m. Sau các đợt bắn mìn của công ty, các vết nứt trên tường và trần nhà hiện dày và rõ hơn. Anh Tuấn cho biết đã làm kiến nghị nhiều lần suốt gần 3 năm nay.

Các hộ dân cho rằng, việc nổ mìn khiến các công trình, nhà cửa của khoảng 50 hộ dân phường Tân An và xã Tiền An bị ảnh hưởng. Nhẹ thì bị rạn nứt nhỏ, nặng dẫn tới đến ngấm dột khi trời mưa,... ảnh hưởng đến cuộc sống người dân; Ngoài ra, các phương tiện vận tải đất đá, vật liệu xây dựng cũng gây hư hại không nhỏ đến hệ thống đường dân sinh.

Ông Bùi Văn Thoảng, phường Tân An nêu ý kiến tại Hội nghị đối thoại Lãnh đạo UBND thị xã Quảng Yên, ngày 14/8

“Luồng, tuyến đường theo xe ra vào để vận chuyển đất, có nhiều xe đi ngang về tắt, đi vào ở tuyến đường nội đồng của người dân làm ảnh hưởng, sụt lún đường của dân. Những ngày mưa thì đi đồng rất bẩn, khó khăn. Chúng tôi đề nghị bù lại mặt đường, kiểm tra, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường để nhân dân có đường đi lại thuận lợi”, ông Bùi Văn Thoảng, phường Tân An cho biết.

Tại cuộc đối thoại giữa lãnh đạo UBND thị xã Quảng Yên với người dân Tiền An và Tân An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh ngày 14/8, nhiều hộ dân kiến nghị: chủ đầu tư dự án cần kiểm tra, rà soát thực tế, ghi nhận hiện trạng nhà ở, công trình của tất cả các hộ dân bị ảnh hưởng do nổ mìn.

ường nhà 1 hộ dân khu Đồng Mát, phường Tân An bị nứt, ngấm dột khi trời mưa

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của các hộ dân, ông Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Công ty CP Minh Phúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đồng thời phải có kế hoạch chi tiết nổ mìn từ nay đến cuối năm, chủ động thông báo cho người dân khi thực hiện nổ mìn; Trước ngày 2/9/2023 phải phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành bù phụ, lu lèn mặt đường dân sinh và có báo cáo đánh giá khách quan mức độ ảnh hưởng của việc nổ mìn làm căn cứ khoa học để hỗ trợ, bồi thường theo quy định...

“Theo kế hoạch, công ty thực hiện thi công mìn đến hết 31/12/2023. Nếu thực hiện hỗ trợ và bồi thường trước để người dân cải tạo vết nứt, sau đó lại thi công nổ mìn thì lại quay lại từ đầu. Chúng tôi cũng đã thống nhất với người dân là các hoạt động, bồi thường sẽ được thực hiện sau khi không có hoạt động thi công mìn thì sẽ đảm bảo hơn”, bà Vũ Ngân Hà, Bí thư phường Tân An cho hay.

UBND thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án và có báo cáo đánh giá mức độ ảnh hưởng của việc nổ mìn, làm căn cứ để bồi thường người dân theo quy định trước ngày 02/9/2023

Thị xã Quảng Yên đang có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn nhất tỉnh Quảng Ninh để đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp theo quy hoạch của địa phương. Việc di chuyển các nghĩa trang và quy hoạch theo hướng văn minh đô thị là điều cần thiết. Lãnh đạo thị xã Quảng Yên cũng mong muốn nhận được sự chia sẻ của người dân và công khai số điện thoại cá nhân để người dân trực tiếp phản ánh, giám sát việc thực hiện của chủ đầu tư.