Cây đổ đè chết nam thanh niên trú mưa ven Hồ Tây

Cây si đổ ngang đường đè chết một thanh niên.

Vào khoảng 17h chiều 29/8, trên địa bàn phường Quảng An, quận Tây Hồ trời mưa to. Một thanh niên đứng trú mưa ở khu vực ven Hồ Tây không may bị một cây si bật gốc đổ đè tử vong.

Theo một lãnh đạo phường Quảng An, danh tính nam thanh niên tử vong là Nguyễn Hữu T (sinh năm 1993, trú tại Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).