Chất lượng không khí Hà Nội ở mức kém và trung bình

Theo báo cáo của Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT Hà Nội), chỉ số chất lượng không khí - AQI (CLKK) trong tuần này có xu hướng tăng nhưng không đáng kể. Đa số các ngày trong tuần AQI ở mức trung bình và kém. Chỉ số tại các trạm quan trắc dao động từ 32 - 193.

Ô nhiễm không khí Hà Nội diễn biến phức tạp.

Tại các trạm quan trắc không khí nền đô thị như Trung Yên 3, Kim Liên, Tân Mai, Mỹ Đình và Tây Mỗ, CLKK trong tuần đã giảm nhiều so với tuần trước.



Tại 2 điểm quan trắc giao thông ở khu vực UBND phường Minh Khai và Phạm Văn Đồng, là 2 khu vực chịu nhiều tác động từ các phương tiện giao thông. Trong tuần này, 2 trạm có xu hướng tương tự nhau. Trạm Minh Khai có 1 ngày đạt mức tốt vào ngày 29/10. Số ngày AQI chạm mức kém tại 2 trạm chiếm 71,4%, còn lại ở mức trung bình. Chỉ số cao nhất tại 2 trạm Minh Khai và Phạm Văn Đồng lần lượt là 193 và 178.

Đối với các trạm quan trắc nội đô như Hàng Đậu, Hoàn Kiếm và Thành Công, CLKK tuần này có xu hướng không thay đổi so với tuần trước. Cụ thể, đối với cả 3 trạm trong tuần qua thì trạm Hàng đậu không có ngày CLKK ở mức tốt. Trạm Hoàn Kiếm có 2 ngày AQI ở mức tốt; trạm Thành Công có 1 ngày AQI mức tốt.