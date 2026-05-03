Cháy 2 tàu cá đang neo đậu tại tỉnh Khánh Hòa, thiệt hại 6 tỷ đồng

Chủ Nhật, 10:31, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đêm 2/5, tại Cảng cá Mỹ Tân, xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa  xảy ra vụ cháy làm 2 tàu cá bị hư hại, thiệt hại tài sản ước tính hơn 6 tỷ đồng.

Theo thông tin Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản tỉnh Khánh Hòa, khoảng 21h50 phút ngày 2/5, lực lượng trực tại cảng Mỹ Tân nhận tin báo của người dân về việc một tàu cá bốc cháy tại khu vực vũng đậu tàu thuộc thôn Mỹ Tân 2, xã Vĩnh Hải. Ngay sau đó, lực lượng tại cảng triển khai các phương tiện chữa cháy tại chỗ.

2 tàu cá bị cháy, thiệt hại khoảng 6 tỷ đồng
2 tàu cá bị cháy, thiệt hại khoảng 6 tỷ đồng

Tuy nhiên, khi thời điểm xảy ra cháy có gió lớn, khiến ngọn lửa bùng phát mạnh và lan nhanh sang tàu bên cạnh. Hai tàu cá đậu cách cầu cảng 100m, được đóng bằng vật liệu composite dễ cháy và tỏa nhiệt lớn khi bắt lửa nên việc tiếp cận và dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng tại cảng đã phối hợp với chủ tàu, người dân, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã, Đồn Biên phòng Thanh Hải cùng lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy triển khai các biện pháp khống chế đám cháy. Đến khoảng 24h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy được khống chế, hạn chế thiệt hại
Vụ cháy được khống chế, hạn chế thiệt hại

Tàu cá bị cháy đầu tiên mang số hiệu NT-02034-TS, công suất 829CV, dài 24m, đóng năm 2019, do ông Nguyễn Đen ( trú thôn Mỹ Tân 1, xã Vĩnh Hải) làm chủ. Ngọn lửa sau đó lan sang tàu cá NT-02172-TS, công suất 800CV, dài 22,9m, do ông Lâm Văn Mỹ (trú thôn Mỹ Tân 2, xã Vĩnh Hải) làm chủ, khiến tàu này bị cháy một phần. 

Công an sử dụng thiết bị chuyên dùng để khống chế đám cháy
Công an sử dụng thiết bị chuyên dùng để khống chế đám cháy

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại tài sản ban đầu ước tính hơn 6 tỷ đồng. Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Lực lượng Biên phòng, Công an nỗ lực khống chế đám cháy
Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
Tàu cá cháy rụi trong đêm

VOV.VN - Khoảng 23h45 ngày 21/4, một tàu cá bị cháy tại khu vực cầu cập bến của cơ sở sản xuất nước đá Bùi Dinh, Tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An, thành phố Huế.

VOV.VN - Khoảng 23h45 ngày 21/4, một tàu cá bị cháy tại khu vực cầu cập bến của cơ sở sản xuất nước đá Bùi Dinh, Tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An, thành phố Huế.

Rò rỉ bình ga lúc nấu ăn làm cháy tàu cá ở Lâm Đồng

VOV.VN - Sáng 15/4, xảy ra một vụ cháy tàu cá trên vùng biển Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ).

VOV.VN - Sáng 15/4, xảy ra một vụ cháy tàu cá trên vùng biển Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ).

