Rò rỉ bình ga lúc nấu ăn làm cháy tàu cá ở Lâm Đồng

Lúc 8h15 ngày 15/4, tàu cá BTh 95768 TS đang neo đậu cách cảng cá Phú Hải khoảng 2km về hướng Tây Nam thì bị bốc cháy.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người trên tàu nấu ăn và bình ga bị rò rỉ dẫn tới cháy.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi hoàn toàn các vật dụng và ngư lưới cụ trên tàu.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tàu cá bị cháy sẽ được lai dắt vào cảng cá Phú Hải để sửa chữa.

Tàu cá BTh 95768 TS dài 19,4 mét, công suất 750 CV, hành nghề vây rút chì do ông Nguyễn Văn Tư, trú phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng là thuyền trưởng, chủ phương tiện.