Tàu cá mang số hiệu TTH-45759.TS, dài khoảng 14 m, công suất 150 CV, do ông Dương Hải (sinh năm 1975, trú tại phường Thuận An, thành phố Huế) làm thuyền trưởng kiêm chủ phương tiện, đang neo đậu thì bất ngờ bốc cháy.

Tàu cá cháy rụi trong đêm

Ngay sau khi xảy ra cháy, UBND phường Thuận An đã chỉ đạo lực lượng Công an phường phối hợp Đồn Biên phòng nhanh chóng đến hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đồng thời bảo vệ hiện trường và đảm bảo an ninh trật tự khu vực.

Các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế và dập tắt đám cháy

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn khu vực 4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Huế điều động 1 xe chữa cháy, 1 xe bồn cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ dập lửa. Chính quyền địa phương cũng huy động thêm tàu thuyền tại chỗ phối hợp ứng cứu.

Lực lượng Cảnh sát PCCC kịp thời dập lửa, không để cháy lan

Đến khoảng 1h50 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tàu cá đã bị hư hỏng hoàn toàn. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.