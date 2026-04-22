中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tàu cá cháy rụi trong đêm

Thứ Tư, 10:22, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khoảng 23h45 ngày 21/4, một tàu cá bị cháy tại khu vực cầu cập bến của cơ sở sản xuất nước đá Bùi Dinh, Tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An, thành phố Huế.

Tàu cá mang số hiệu TTH-45759.TS, dài khoảng 14 m, công suất 150 CV, do ông Dương Hải (sinh năm 1975, trú tại phường Thuận An, thành phố Huế) làm thuyền trưởng kiêm chủ phương tiện, đang neo đậu thì bất ngờ bốc cháy.

Tàu cá cháy rụi trong đêm

Ngay sau khi xảy ra cháy, UBND phường Thuận An đã chỉ đạo lực lượng Công an phường phối hợp Đồn Biên phòng nhanh chóng đến hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đồng thời bảo vệ hiện trường và đảm bảo an ninh trật tự khu vực. 

Các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế và dập tắt đám cháy

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn khu vực 4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Huế điều động 1 xe chữa cháy, 1 xe bồn cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ dập lửa. Chính quyền địa phương cũng huy động thêm tàu thuyền tại chỗ phối hợp ứng cứu.

Lực lượng Cảnh sát PCCC kịp thời dập lửa, không để cháy lan

Đến khoảng 1h50 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tàu cá đã bị hư hỏng hoàn toàn. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Huế giữ rừng giữa cao điểm nắng nóng đặc biệt gay gắt

VOV.VN - Thành phố Huế đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ nhiều thời điểm lên tới 39 - 40°C, độ ẩm giảm sâu, gió Tây Nam hoạt động mạnh gây hiệu ứng phơn. Thời tiết cực đoan kéo dài đẩy nguy cơ cháy rừng trên địa bàn lên mức báo động, đặt ra yêu cầu cấp bách trong công tác phòng, chống cháy rừng.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: trong đêm phường Thuận An thành phố Huế
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hàng ngàn người dân và du khách đến với lễ hội Điện Huệ Nam

VOV.VN - Diễn ra trong hai ngày 18 - 19/4, Lễ hội Điện Huệ Nam (còn gọi là Điện Hòn Chén) là sự kiện mở đầu cho Festival mùa Hạ năm 2026 tại Huế. Hàng nghìn người dân và du khách đã đến lễ hội, tạo nên không gian văn hóa cộng đồng sôi động nhưng vẫn trang nghiêm, giàu bản sắc truyền thống.

Giới thiệu 34 bản sách quý và cổ thư của triều Nguyễn

VOV.VN - Chiều 18/4, tại Cơ Mật Viện, Tam Tòa, phường Phú Xuân, TP. Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai mạc triển lãm “Chuyện kể từ những trang cổ thư”. Đây là hoạt động hưởng ứng Festival Huế 2026 – Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng”, đồng thời hướng đến Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4.

Khởi tố nhóm cho vay lãi nặng tới hơn 530%/năm trên không gian mạng

VOV.VN - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can liên quan hoạt động cho vay lãi nặng trên không gian mạng, với mức lãi suất lên tới hơn 530%/năm.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục