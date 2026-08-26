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Cháy 2 tàu cá neo đậu tại âu thuyền ở Huế

Thứ Tư, 10:27, 26/08/2026
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VOV.VN - Rạng sáng 26/8, hai tàu cá neo đậu tại khu vực âu thuyền thuộc tổ dân phố An Dương, phường Thuận An, thành phố Huế bất ngờ bốc cháy. Vụ hỏa hoạn khiến 2 tàu cá bị hư hỏng hoàn toàn.

Khoảng 2h30 sáng 26/8, Công an phường Thuận An, thành phố Huế nhận tin báo của người dân về vụ cháy tàu cá TTH-92646TS và TTH-92809TS đang neo đậu tại âu thuyền.

chay 2 tau ca neo dau tai au thuyen o hue hinh anh 1
Vụ hỏa hoạn khiến 2 tàu cá bị hư hỏng hoàn toàn.

Ngay sau đó, lực lượng Công an phường Thuận An đến hiện trường phối hợp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ tài sản và bảo đảm an ninh, trật tự khu vực. Đến khoảng 2h50, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an thành phố Huế huy động 4 xe chữa cháy cùng 28 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai phương tiện dập lửa. Đến 4h20 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hai phương tiện bị cháy gồm tàu cá TTH-92646TS, dài 15,5m, công suất 740CV, do ông Trương Viết Cường, sinh năm 1975 làm chủ; tàu cá TTH-92809TS dài 16,5m, công suất 750CV, do ông Nguyễn Quang Sớm, sinh năm 1989, làm chủ. Cả hai chủ tàu đều trú tại tổ dân phố An Dương, phường Thuận An, thành phố Huế.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hai tàu cá bị hư hỏng hoàn toàn, thiệt hại tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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Kịp thời hỗ trợ tàu cá bị phá nước trên biển

VOV.VN - Ngày 25/8, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết đơn vị đã kịp thời điều động lực lượng, phương tiện hỗ trợ tàu cá AG-93978-TS của tỉnh An Giang bị phá  nước có nguy cơ chìm khi đang khai thác thủy sản tại khu vực cách Tây Nam Gành Dầu (Phú Quốc).

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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