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Cháy căn hộ tầng 9 chung cư HH1 Nguyễn Tuân lúc rạng sáng, 3 mẹ con thoát nạn

Chủ Nhật, 08:10, 06/09/2026
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VOV.VN - Vào khoảng 2h40 ngày 6/9, người dân phát hiện ngọn lửa bốc lên từ một căn hộ tại tầng 9 chung cư HH1, số 90 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, Hà Nội. Vụ cháy được dập tắt sau ít phút, không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân sinh sống trên phố Nguyễn Tuân bất ngờ phát hiện lửa bốc lên từ tầng cao của tòa chung cư HH1.

Thời điểm phát hiện sự việc, chuông báo cháy vang lên giữa đêm, khói đen nhanh chóng bao phủ khu vực hành lang. Nhiều gia đình đang ngủ bật dậy, vội vã hô hoán, gọi nhau sơ tán. Thời điểm này, trong căn hộ có 3 mẹ con. Sau khi phát hiện cháy, cả 3 người đã kịp thời chạy ra ngoài an toàn.

Ngay sau đó, người dân nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng. Cùng thời điểm, hệ thống chuông báo cháy của tòa HH1 được kích hoạt, giúp cư dân chủ động thoát nạn xuống khu vực sảnh tầng 1.

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Nơi xảy ra vụ việc là một căn hộ thuộc tầng 9 chung cư

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 13, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an phường Thanh Xuân cùng lực lượng bảo vệ tòa nhà nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đám cháy xảy ra tại một căn hộ góc ở tầng 9 của chung cư. Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai phương án tiếp cận bằng thang bộ để tổ chức chữa cháy.

Chỉ ít phút sau, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Công tác xử lý sự cố được triển khai nhanh chóng, bảo đảm an toàn cho cư dân. Sau khi đám cháy được dập tắt, sinh hoạt tại chung cư HH1 và khu vực phố Nguyễn Tuân trở lại bình thường.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy chung cư HH1 Nguyễn Tuân không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Văn Ngân/VOV.VN
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