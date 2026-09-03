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Cháy nhà 6 tầng ở Phú Lương, cảnh sát Hà Nội phá “chuồng cọp” cứu 2 người mắc kẹt

Thứ Năm, 10:46, 03/09/2026
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VOV.VN - Một vụ cháy xảy ra rạng sáng 3/9 tại căn nhà cao 6 tầng, 1 tum ở khu đấu giá Phú Lương, phường Phú Lương, TP Hà Nội. Khi hỏa hoạn xảy ra, 2 người mắc kẹt tại tầng 2 đã được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kịp thời giải cứu an toàn.

Cháy nhà 6 tầng ở Phú Lương lúc rạng sáng

Sáng 3/9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng vừa kịp thời dập tắt một vụ cháy nhà dân tại phường Phú Lương, đồng thời cứu 2 người mắc kẹt bên trong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h13 ngày 3/9, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy xảy ra tại một căn nhà ở khu đấu giá Phú Lương, phường Phú Lương.

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Nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngay sau khi nhận tin, Trung tâm thông tin chỉ huy đã khẩn trương điều động 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 và số 15, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn.

Đến khoảng 2h22, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường và xác định đám cháy xảy ra tại tầng 1 của căn nhà 6 tầng, 1 tum. Đáng chú ý, có 2 người mắc kẹt tại tầng 2.

Phá “chuồng cọp”, giải cứu 2 người mắc kẹt

Trước tình huống có người mắc kẹt bên trong, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng triển khai phương án cứu nạn. Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4 phối hợp với Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 15 triển khai thang, đồng thời sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá dỡ “chuồng cọp” tại khu vực tầng 2.

Song song với công tác cứu người, lực lượng chức năng triển khai các mũi chữa cháy, khống chế ngọn lửa, ngăn nguy cơ cháy lan.

Đến khoảng 2h27, cảnh sát PCCC đã đưa thành công 2 người mắc kẹt ra bên ngoài đến vị trí an toàn. Hai nạn nhân có tình trạng sức khỏe bình thường. Đây là thời điểm quan trọng trong công tác cứu nạn, bởi việc các tầng của nhà cao tầng bị bao quanh bởi hệ thống “chuồng cọp” có thể gây khó khăn cho việc tiếp cận và thoát nạn khi xảy ra hỏa hoạn.

Đám cháy được dập tắt sau hơn 20 phút

Sau thời gian khẩn trương tổ chức chữa cháy và cứu nạn, đến khoảng 2h35 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, không để lửa cháy lan sang các căn nhà liền kề và các tầng phía trên của công trình. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà tại phường Phú Lương.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt các hộ sinh sống trong nhà cao tầng, cần chủ động trang bị phương tiện PCCC, chuẩn bị lối thoát nạn và thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nguồn nhiệt để hạn chế nguy cơ xảy ra hỏa hoạn.

Khi xảy ra cháy, người dân cần nhanh chóng gọi lực lượng PCCC và CNCH, đồng thời bình tĩnh tìm lối thoát nạn an toàn, không sử dụng thang máy và không quay lại khu vực đang cháy nếu không có yêu cầu của lực lượng chức năng.

Văn Ngân/VOV.VN
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