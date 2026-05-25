Cháy chung cư gần ngã tư Hàng Xanh, hàng trăm cư dân tháo chạy

Thứ Hai, 08:36, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 25/5, lực lượng chức năng Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Bình Thạnh (trước đây thuộc quận Bình Thạnh) phối hợp điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại chung cư cao 11 tầng trên đường Đinh Bộ Lĩnh, cách ngã tư Hàng Xanh khoảng 500 m.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 40 phút cùng ngày, nhiều cư dân nghe tiếng nổ nhỏ liên tiếp phát ra từ khu vực tầng cao nhất của chung cư. Ít phút sau, ngọn lửa bùng phát mạnh tại căn hộ nằm sát khu vực sân thượng.

chay chung cu gan nga tu hang xanh, hang tram cu dan thao chay hinh anh 1
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: A.V)

Phát hiện cháy, bảo vệ và ban quản lý chung cư nhanh chóng phát loa cảnh báo, hướng dẫn cư dân di chuyển xuống đất bằng thang bộ. Hàng trăm cư dân, trong đó có nhiều trẻ em tháo chạy, tập trung dưới đường Đinh Bộ Lĩnh.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 16 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa. Lực lượng chức năng sử dụng xe thang tiếp cận căn hộ cháy từ bên ngoài, đồng thời chia nhiều mũi phun nước khống chế đám cháy, ngăn cháy lan.

Khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ hoả hoạn không gây thương vong, nhưng thiêu rụi nhiều tài sản, bao gồm đồ nội thất.

chay chung cu gan nga tu hang xanh, hang tram cu dan thao chay hinh anh 2
Căn hộ bị cháy nằm sát khu vực sân thượng của chung cư cao 11 tầng. (Ảnh: A.V)

Do xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng, lực lượng chức năng phải phong tỏa một phần đường Đinh Bộ Lĩnh để phục vụ chữa cháy và khám nghiệm hiện trường, khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
Tag: cháy cháy chung cư chung cư Nam Anh gần ngã tư Hàng Xanh cư dân tháo chạy phường Bình Thạnh
Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM, nhiều người dân hoảng sợ tháo chạy
VOV.VN - Đám cháy bùng lên tại căn hộ ở một chung cư cao cấp trên địa bàn TP.HCM vào tối 23/4 khiến nhiều người dân hoảng sợ tháo chạy bằng thang bộ.

Cháy căn hộ tại chung cư Lexington, ở TP.HCM không có thương vong
VOV.VN - Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng 7 chung cư Lexington, TP.HCM khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy bằng thang bộ. Lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy sau 30 phút. Vụ việc không gây thương vong về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản.

Cháy căn hộ tại chung cư P.H Nha Trang, khói bốc cao hàng chục mét
VOV.VN - Chiều nay (12/2/2026), tại Chung cư P.H Nha Trang, ở góc đường Võ Thị Sáu – Tô Hiệu, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, xảy ra một vụ hoả hoạn khiến nhiều cư dân hoảng loạn.

