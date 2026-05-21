Cháy lớn thiêu rụi cửa hàng tạp hóa trong đêm

Ông Nguyễn Ngọc Cương, Bí thư Đảng ủy xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên cho biết: khoảng 22 giờ ngày 20/5, tại thôn Đoàn Kết xảy ra vụ cháy tại cửa hàng tạp hóa của bà N.T.B.L và quán nước của chị gái là bà N.T.B. Do hai cơ sở nằm liền kề, chung vách nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, lan sang và ảnh hưởng nghiêm trọng đến căn nhà của ông N.V.T.

Hiện trường đám cháy tại thôn Đoàn Kết, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp chữa cháy. Hơn 100 cán bộ, lực lượng và người dân được huy động tham gia dập lửa. Đến khoảng 24 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Cửa hàng tạp hóa và quán nước bị thiêu rụi

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng nhiều hàng hóa, tài sản, ước tính hàng tỉ đồng. Ngay sau sự cố, cấp ủy, chính quyền và người dân đã đến thăm động viên, hỗ trợ gia đình ổn định cuộc sống trước mắt.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.