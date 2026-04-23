Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM, nhiều người dân hoảng sợ tháo chạy

Thứ Năm, 22:42, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đám cháy bùng lên tại căn hộ ở một chung cư cao cấp trên địa bàn TP.HCM vào tối 23/4 khiến nhiều người dân hoảng sợ tháo chạy bằng thang bộ.

Theo thông tin ban đầu về đám cháy, vào khoảng hơn 19h tối 23/4, khói lửa phát ra tại căn hộ nằm trong một khu chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Rạch Dừa (TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), TP.HCM.

chay can ho chung cu o tp.hcm, nhieu nguoi dan hoang so thao chay hinh anh 1
Đám cháy phát ra từ một căn hộ thuộc tầng 16 của tòa nhà.

Ngay lúc xảy ra vụ cháy, một vài người dân đã ngửi thấy mùi khét và lập tức hô hoán, báo cháy cho những người xung quanh. Mặc dù thang máy vẫn hoạt động, nhiều cư dân vẫn chọn đi thang bộ vì sợ mất điện rồi mắc kẹt bên trong. Những cư dân này chạy xuống dưới sơ tán bằng lối cầu thang bộ xuống sản rồi tập trung ở ven đường, đồng thời gọi điện thông báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều ba xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường thực hiện công tác dập lửa. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tiếp cận từ nhiều hướng, phun nước làm mát không cho đám cháy lan rộng.

Đến khoảng hơn 19h30' cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Rất may không có thiệt hại về người. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Video xảy ra đám cháy.
Tàu cá bốc cháy trong đêm.jpg

Tàu cá cháy rụi trong đêm

VOV.VN - Khoảng 23h45 ngày 21/4, một tàu cá bị cháy tại khu vực cầu cập bến của cơ sở sản xuất nước đá Bùi Dinh, Tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An, thành phố Huế.

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
Tin liên quan

Chủ động phòng chống cháy rừng cho gần 1 triệu ha tại Gia Lai
Chủ động phòng chống cháy rừng cho gần 1 triệu ha tại Gia Lai

VOV.VN - Tại Gia Lai, giữa cao điểm nắng nóng mùa khô, nguy cơ cháy rừng luôn ở mức rất cao khi toàn tỉnh hiện có gần 1 triệu ha rừng, trải rộng trên địa bàn lớn.

Chủ động phòng chống cháy rừng cho gần 1 triệu ha tại Gia Lai

Chủ động phòng chống cháy rừng cho gần 1 triệu ha tại Gia Lai

VOV.VN - Tại Gia Lai, giữa cao điểm nắng nóng mùa khô, nguy cơ cháy rừng luôn ở mức rất cao khi toàn tỉnh hiện có gần 1 triệu ha rừng, trải rộng trên địa bàn lớn.

Cháy siêu thị trên đường Lê Duẩn, Hà Nội
Cháy siêu thị trên đường Lê Duẩn, Hà Nội

VOV.VN - Khoảng 15h chiều 20/4 đã xảy ra vụ cháy tại một siêu thị trên đường Lê Duẩn, phường Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội. Đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Cháy siêu thị trên đường Lê Duẩn, Hà Nội

Cháy siêu thị trên đường Lê Duẩn, Hà Nội

VOV.VN - Khoảng 15h chiều 20/4 đã xảy ra vụ cháy tại một siêu thị trên đường Lê Duẩn, phường Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội. Đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Cháy xưởng gỗ ở TP.HCM, công nhân kịp thời thoát thân
Cháy xưởng gỗ ở TP.HCM, công nhân kịp thời thoát thân

VOV.VN - Trưa 19/4, lực lượng chữa cháy Công an TP.HCM đã kịp thời khống chế vụ hỏa hoạn xảy ra tại một công ty sản xuất gỗ trên địa bàn phường An Phú (trước là TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương), ngăn chặn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Cháy xưởng gỗ ở TP.HCM, công nhân kịp thời thoát thân

Cháy xưởng gỗ ở TP.HCM, công nhân kịp thời thoát thân

VOV.VN - Trưa 19/4, lực lượng chữa cháy Công an TP.HCM đã kịp thời khống chế vụ hỏa hoạn xảy ra tại một công ty sản xuất gỗ trên địa bàn phường An Phú (trước là TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương), ngăn chặn cháy lan sang các khu vực lân cận.

