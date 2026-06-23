Cháy cửa hàng điện tử ở Hà Tĩnh, khói đen bốc cao hàng chục mét

Khoảng hơn 12h ngày 23/6, hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng bán đồ điện tử ở thôn 13, xã Cẩm Xuyên do anh Nguyễn Xuân Cường (40 tuổi, trú xã Cẩm Duệ) làm chủ.

Hiện trường vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra cháy không có người bên trong cửa hàng. Cửa hàng có diện tích rộng, xây tường bê tông, mái lợp tôn, bên trong trưng bày nhiều thiết bị điện tử, điện lạnh như tủ lạnh, máy giặt, điều hòa nhiệt độ...

Sau khi phát hỏa, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cửa hàng, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn và cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Do thời tiết nắng nóng, bên trong cửa hàng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát mạnh, gây khó khăn cho công tác dập lửa.

Vụ cháy gây ra tiếng nổ và cột khói đen bốc cao.

Đến gần 14h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước, xử lý các điểm cháy âm ỉ nhằm ngăn ngừa nguy cơ bùng phát trở lại.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm nhiều thiết bị điện tử và tài sản bị thiêu rụi, hư hỏng. Thiệt hại ban đầu ước tính hàng tỷ đồng. Chứng kiến tài sản bị ngọn lửa thiêu rụi, chủ cửa hàng rơi vào trạng thái hoảng loạn và được người dân đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.