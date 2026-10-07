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Cháy cửa hàng ở TP.HCM lan sang nhà dân

Thứ Tư, 09:09, 07/10/2026
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VOV.VN - Rạng sáng 7/10, cửa hàng xe máy trên địa bàn phường Bình Tân (TP.HCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội vào lúc rạng sáng khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy. Nhiều tài sản bị thiệt hại, ngọn lửa lan sang 2 nhà dân kế bên.

Đến hơn 8h sáng ngày 7/10, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục phong tỏa một đoạn đường Nguyễn Thị Tú (phường Bình Tân, quận Bình Tân cũ, TP HCM) để điều tra nguyên nhân, xác định thương vong và thống kê thiệt hại từ vụ cháy cửa hàng xe máy điện xảy ra tại khu vực này.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h sáng cùng ngày, hỏa hoạn bùng phát tại cửa hàng bán xe máy điện rộng khoảng 300 m2 trên đường Nguyễn Thị Tú (cách cầu vượt Gò Mây khoảng 1km).

Phát hiện có khói lửa bốc lên, nhiều người dân xung quanh tri hô, dùng bình chữa cháy mini tiếp cận dập lửa nhưng bất thành. Theo một số nhân chứng kể lại, ngọn lửa bốc lên rất nhanh kèm nhiều tiếng nổ lớn khiến không ai dám lại gần. Một số người bị bỏng hoảng loạn tháo chạy ra ngoài.

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Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ cháy. Vụ hỏa hoạn khiến nhiều tài sản bị thiệt hại. (Ảnh: Mạnh Linh)

Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường. Lực lượng chức năng triển khai nhiều mũi vòi rồng khoanh vùng, chặn cháy lan.

Sau hơn 1 giờ nỗ lực khống chế, đám cháy cơ bản được dập tắt. Tại hiện trường, phần lớn cửa hàng xe máy điện bị thiêu rụi, mái tôn và khung thép đổ sụp hoàn toàn. Hỏa hoạn không chỉ thiêu rụi cửa hàng xe máy điện mà còn cháy lan, gây hư hỏng nặng cho cơ sở kinh doanh băng keo và nhà dân kế bên. Hai căn nhà lân cận bị nứt tường, ám khói đen kịt và hư hỏng nhiều tài sản..

Đến gần 9h sáng, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước làm mát, tìm kiếm người có khả năng mắc kẹt trong đống đổ nát; xe múc được huy động hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Hoàng Minh/VOV-TPHCM
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