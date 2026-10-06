Cháy nhà xưởng rộng 1.100m2 đang bị đình chỉ hoạt động ở TP.HCM

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h30 phút ngày 6/10, Đội Chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ khu vực 32 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM nhận được tin báo cháy tại nhà xưởng của ông Đ.V.C, nằm trên đường Khánh Bình 05, khu phố Tân Hóa Khánh, phường Tân Hiệp, TP.HCM. Ngọn lửa bùng phát từ khu vực chứa sơn bên trong xưởng.

Nhà xưởng bốc cháy dữ dội (Ảnh: Người dân cung cấp)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ khu vực 32 đã khẩn cấp điều động xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Do chất cháy chủ yếu là các vật liệu dễ bùng lửa và khó dập như sơn, hóa chất, gỗ cùng bao bì, ngọn lửa đã nhanh chóng bao trùm toàn bộ diện tích nhà xưởng rộng khoảng 1.100m² (kết cấu 1 tầng).

Các lực lượng chức năng đã triển khai đội hình khống chế, dập lửa nhanh chóng.

Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân dẫn đến vụ cháy hiện đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường (Ảnh: Người dân cung cấp)

Đáng chú ý, qua xác minh ban đầu, cơ sở này đã bị Công an TP. Tân Uyên cũ ban hành Quyết định đình chỉ hoạt động từ ngày 26/4/2024.

Đến ngày 30/1/2026, cơ sở này bị xử phạt vi phạm hành chính (Quyết định số 829) do không chấp hành quyết định đình chỉ theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.