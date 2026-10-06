English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cháy nhà xưởng rộng 1.100m2 đang bị đình chỉ hoạt động ở TP.HCM

Thứ Ba, 22:59, 06/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 6/10, một vụ cháy đã bùng phát tại nhà xưởng chứa sơn, hóa chất rộng khoảng 1.100m² trên địa bàn phường Tân Hiệp, TP.HCM. Đáng chú ý, cơ sở này đang bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động và phạt hành chính do vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h30 phút ngày 6/10, Đội Chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ khu vực 32 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM nhận được tin báo cháy tại nhà xưởng của ông Đ.V.C, nằm trên đường Khánh Bình 05, khu phố Tân Hóa Khánh, phường Tân Hiệp, TP.HCM. Ngọn lửa bùng phát từ khu vực chứa sơn bên trong xưởng.

chay nha xuong rong 1.100m2 dang bi dinh chi hoat dong o tp.hcm hinh anh 1
Nhà xưởng bốc cháy dữ dội (Ảnh: Người dân cung cấp)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ khu vực 32 đã khẩn cấp điều động xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. 

Do chất cháy chủ yếu là các vật liệu dễ bùng lửa và khó dập như sơn, hóa chất, gỗ cùng bao bì, ngọn lửa đã nhanh chóng bao trùm toàn bộ diện tích nhà xưởng rộng khoảng 1.100m² (kết cấu 1 tầng).

Các lực lượng chức năng đã triển khai đội hình khống chế, dập lửa nhanh chóng.

Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân dẫn đến vụ cháy hiện đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

chay nha xuong rong 1.100m2 dang bi dinh chi hoat dong o tp.hcm hinh anh 2
Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường (Ảnh: Người dân cung cấp)

Đáng chú ý, qua xác minh ban đầu, cơ sở này đã bị Công an TP. Tân Uyên cũ ban hành Quyết định đình chỉ hoạt động từ ngày 26/4/2024.

Đến ngày 30/1/2026, cơ sở này bị xử phạt vi phạm hành chính (Quyết định số 829) do không chấp hành quyết định đình chỉ theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cháy công ty sản xuất ghế ở TP.HCM
Cháy công ty sản xuất ghế ở TP.HCM

VOV.VN - Vụ cháy công ty sản xuất ghế trên đường Trần Văn Giàu, TP.HCM rạng sáng 4/10 khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, khung sắt và mái che của xưởng biến dạng, đổ sập. Một số ô tô đỗ gần hiện trường bị ảnh hưởng.

Cháy công ty sản xuất ghế ở TP.HCM

Cháy công ty sản xuất ghế ở TP.HCM

VOV.VN - Vụ cháy công ty sản xuất ghế trên đường Trần Văn Giàu, TP.HCM rạng sáng 4/10 khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, khung sắt và mái che của xưởng biến dạng, đổ sập. Một số ô tô đỗ gần hiện trường bị ảnh hưởng.

Bốn nạn nhân trong vụ cháy ở TP.HCM đều bị bỏng hô hấp
Bốn nạn nhân trong vụ cháy ở TP.HCM đều bị bỏng hô hấp

VOV.VN - Bệnh viện Chợ Rẫy đang điều trị cho 4 nạn nhân trong vụ cháy nhà tại phường Chợ Lớn (TP.HCM), trong đó một người bị bỏng khoảng 30% diện tích cơ thể và một bệnh nhi 14 tuổi bỏng khoảng 45%. Cả 4 bệnh nhân đều bị bỏng hô hấp.

Bốn nạn nhân trong vụ cháy ở TP.HCM đều bị bỏng hô hấp

Bốn nạn nhân trong vụ cháy ở TP.HCM đều bị bỏng hô hấp

VOV.VN - Bệnh viện Chợ Rẫy đang điều trị cho 4 nạn nhân trong vụ cháy nhà tại phường Chợ Lớn (TP.HCM), trong đó một người bị bỏng khoảng 30% diện tích cơ thể và một bệnh nhi 14 tuổi bỏng khoảng 45%. Cả 4 bệnh nhân đều bị bỏng hô hấp.

Cháy nhà dân ở TP.HCM, 2 người phụ nữ tử vong, 2 người tiên lượng xấu
Cháy nhà dân ở TP.HCM, 2 người phụ nữ tử vong, 2 người tiên lượng xấu

VOV.VN-Sáng 17/9, lực lượng chức năng phường Chợ Lớn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà trong hẻm đường Phạm Hữu Chí khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương.

Cháy nhà dân ở TP.HCM, 2 người phụ nữ tử vong, 2 người tiên lượng xấu

Cháy nhà dân ở TP.HCM, 2 người phụ nữ tử vong, 2 người tiên lượng xấu

VOV.VN-Sáng 17/9, lực lượng chức năng phường Chợ Lớn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà trong hẻm đường Phạm Hữu Chí khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục