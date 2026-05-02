Cháy lớn ở Hải Phòng, thiêu rụi nhiều cửa hàng trong 30 phút

Thứ Bảy, 13:26, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một vụ cháy xảy ra vào gần trưa nay 2/5, ngọn lửa lan nhanh và thiêu rụi nhiều cửa hàng tại phường An Phong, TP Hải Phòng.

Vụ cháy xảy ra vào hơn 10 giờ ngày 02/5/2026, tại tổ dân phố Đình Ngọ, phường An Phong, thành phố Hải Phòng.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 4 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an Hải Phòng) đã lập tức điều động phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai các phương án dập lửa.

chay lon o hai phong, thieu rui nhieu cua hang trong 30 phut hinh anh 1
Ngọn lửa bùng phát nhanh và lan rộng sang các gian hàng liền kề nhau (Ảnh cắt từ clip)

Lúc này, ngọn lửa đã bùng phát mạnh, lan sang nhiều gian hàng ở khu vực ngã 3 Đình Ngọ, kèm cột khói đen bốc cao.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, nguy cơ tiếp tục cháy lan sang các khu vực lân cận là rất cao, Đội Cảnh sát chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 4 đã phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên ngành của Khu công nghiệp An Dương và Khu công nghiệp Tràng Duệ triển khai các phương án vây hãm ngọn lửa.

Sau 30 phút nỗ lực triển khai đội hình chữa cháy, các lực lượng đã khống chế thành công. Các chiến sĩ tiếp tục phun nước làm mát hiện trường để ngăn chặn nguy cơ lửa bùng phát trở lại.

chay lon o hai phong, thieu rui nhieu cua hang trong 30 phut hinh anh 2
Đám cháy đã thiêu rụi nhiều gian hàng tại tổ dân phố Đình Ngọ, phường An Phong, Hải Phòng.

Ban đầu xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người; tuy nhiên, đám cháy đã lan sang 5 gian hàng, cửa hàng liền kề, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Hiện, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra cháy.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Vụ cháy ô tô làm 2 người tử vong tại cây xăng: Đà Nẵng thăm hỏi gia đình nạn nhân
Vụ cháy ô tô làm 2 người tử vong tại cây xăng: Đà Nẵng thăm hỏi gia đình nạn nhân

VOV.VN - Liên quan vụ cháy ô tô khiến 2 người tử vong tại cây xăng ở xã Thăng Điền, TP.Đà Nẵng (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ) khiến 2 người tử vong, sáng 2/5, chính quyền địa phương đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình các nạn nhân.

Vụ cháy ô tô làm 2 người tử vong tại cây xăng: Đà Nẵng thăm hỏi gia đình nạn nhân

Vụ cháy ô tô làm 2 người tử vong tại cây xăng: Đà Nẵng thăm hỏi gia đình nạn nhân

VOV.VN - Liên quan vụ cháy ô tô khiến 2 người tử vong tại cây xăng ở xã Thăng Điền, TP.Đà Nẵng (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ) khiến 2 người tử vong, sáng 2/5, chính quyền địa phương đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình các nạn nhân.

