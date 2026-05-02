Vụ cháy ô tô làm 2 người tử vong tại cây xăng: Đà Nẵng thăm hỏi gia đình nạn nhân

Sáng 2/5, đại diện UBND xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng đã đến động viên, chia buồn và dự lễ viếng tại nhà 2 nạn nhân trong vụ cháy ô tô xảy ra chiều 1/5.

Hai nạn nhân là em T.H.T., trú thôn An Dưỡng và em D.A.K., trú thôn Tú Phương, cùng xã Thăng Điền. Tại các gia đình, lãnh đạo địa phương đã chia sẻ mất mát, mong muốn thân nhân sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống.

Đại diện UBND xã Thăng Điền đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình 2 nạn nhân

Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân. Theo thông tin của cơ quan công an, khoảng 15h25 ngày 1/5, ô tô biển kiểm soát 92A-265.xx do Võ Nguyễn Duy An (24 tuổi, trú xã Thăng Điền) điều khiển vào trụ bơm số 1 của cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 90 để đổ xăng.

Trên xe còn có hai người là T.H.T. (17 tuổi) và D.A.K. (16 tuổi), cùng trú địa phương. Khi nhân viên cây xăng chuẩn bị đưa vòi bơm vào tiếp nhiên liệu, phần cốp sau xe bất ngờ phát nổ. Ngọn lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng bao trùm phương tiện.

Ngọn lửa ngùn ngụt bao trùm ô tô.

Nhân viên cây xăng cùng người dân và lực lượng tại chỗ sử dụng bình chữa cháy dập lửa. Sau khoảng 15 phút, đám cháy được khống chế. Khi tiếp cận phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện hai nạn nhân T.H.T. và D.A.K. đã tử vong bên trong xe. Chiếc ô tô bị thiêu rụi, một trụ bơm xăng hư hỏng nặng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 6, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng Công an xã Thăng Điền khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết phục vụ điều tra.

Cốp ô tô chứa nhiều khối pin loại 24V.

Qua xác minh ban đầu, thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có khoảng 20 đến 25 khối pin loại 24V và 9 bình ắc quy của xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục giám định nguyên nhân cháy nổ, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.