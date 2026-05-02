Xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe ô tô tại cây xăng khiến 2 người tử vong

Thứ Bảy, 12:35, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng cho biết đang khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ cháy ô tô xảy ra tại Cây xăng Petrolimex số 90 (thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) khiến 2 người tử vong.

Qua xác minh ban đầu, Cơ quan chức năng xác định tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có chứa khoảng 20-25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy.

Ngoài 2 nạn nhân tử vong, vụ cháy còn khiến xe ô tô BKS 92A-265.xx bị thiêu rụi hoàn toàn, một trụ bơm xăng tại cây xăng Petrolimex số 90 cũng bị cháy hư hỏng nặng.

xac dinh nguyen nhan ban dau vu chay xe o to tai cay xang khien 2 nguoi tu vong hinh anh 1
Cốp ô tô chứa nhiều khối pin loại 24V.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h25 ngày 1/5, xe ô tô BKS 92A-265.xx do Võ Nguyễn Duy An (sinh năm 2002, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) điều khiển ghé vào Trụ bơm xăng số 1 của Cây xăng Petrolimex số 90 để đổ xăng. Trên xe lúc này còn có T.H.T (sinh năm 2009, trú tổ 2, thôn An Dưỡng, xã Thăng Điền) và D.A.K (sinh năm 2010, trú thôn Tú Phương, xã Thăng Điền).

Khi nhân viên cây xăng vừa đưa vòi bơm ra để chuẩn bị tiếp nhiên liệu thì bất ngờ phần cốp sau xe phát nổ, ngọn lửa bùng phát dữ dội bao trùm phương tiện. Phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng cùng người dân và lực lượng hỗ trợ tại chỗ nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy để dập lửa. Khoảng 15 phút sau, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, khi tiếp cận phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 2 nạn nhân là T.H.T và D.A.K đã tử vong bên trong xe.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Tổ công tác Khu vực 4 thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Viện KSND Khu vực 6, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng Công an xã Thăng Điền tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết, tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

xac dinh nguyen nhan ban dau vu chay xe o to tai cay xang khien 2 nguoi tu vong hinh anh 2
Hình ảnh tại thời điểm xảy ra vụ cháy (Ảnh cắt từ clip).

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm phương tiện, giám định nguyên nhân cháy nổ, đồng thời củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, thời gian qua trên một số trang mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin suy diễn, đăng tải nội dung chưa được kiểm chứng về nguyên nhân vụ cháy nổ, gây hoang mang dư luận và làm sai lệch bản chất vụ việc.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống; không chia sẻ, phát tán các thông tin chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng. Các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

CTV Nguyên Hưng/VOV-Miền Trung
Vụ cháy ô tô làm 2 người tử vong tại cây xăng: Đà Nẵng thăm hỏi gia đình nạn nhân
VOV.VN - Liên quan vụ cháy ô tô khiến 2 người tử vong tại cây xăng ở xã Thăng Điền, TP.Đà Nẵng (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ) khiến 2 người tử vong, sáng 2/5, chính quyền địa phương đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình các nạn nhân.

Kịp thời dập tắt vụ cháy rừng phòng hộ ở Quảng Trị
VOV.VN - Chiều qua (1/5), tại thôn Linh An, xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, xảy ra một vụ cháy rừng phòng hộ. Đám cháy được các lực lượng chức năng kịp thời khống chế, dập tắt, ngăn cháy lan trên diện rộng.

Giải bài toán sạc xe điện tại chung cư: Phân vùng không gian, cô lập nguy cơ cháy
VOV.VN - Hạ tầng phục vụ xe điện tại các khu đô thị, chung cư ở Hà Nội hiện vẫn tồn tại nhiều bất cập, hệ thống trạm sạc chưa đồng bộ gây áp lực lên hệ thống điện nội bộ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ, đặt ra đòi hỏi cấp thiết phải sớm có giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

