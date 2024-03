Cháy lớn tại bãi chứa rác ở Chư Sê, Gia Lai

Đám cháy xảy ra tại bãi chứa rác thải trong khuôn viên của Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển môi trường Viwaseen Phương Hướng. Do rác chất thành đống tại bãi chứa rộng và dài hàng trăm mét, cộng với thời tiết nóng, gió to nên đám cháy lan nhanh, tạo thành cột khói cao.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường xử lý đám cháy

Sau khi nhận được tin báo, Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động 3 xe chữa cháy chuyên dụng cùng các cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường để xử lý đám cháy. Lực lượng công an huyện Chư Sê cũng đã có mặt kịp thời để đảm bảo an ninh trật tự và điều tiết giao thông.

Khí hậu nắng nóng khiến đám cháy lan rất nhanh

Hiện, lực lượng chức năng đang tập trung khống chế đám cháy, không để tái bùng phát và làm rõ nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn.