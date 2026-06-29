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Cháy lớn tại công ty thủy sản Gò Đàng ở Vĩnh Long, thiệt hại nhiều tài sản

Thứ Hai, 11:33, 29/06/2026
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VOV.VN - Rạng sáng nay (29/6), hỏa hoạn lớn bùng phát tại Công ty Cổ phần Gò Đàng trong Khu công nghiệp An Hiệp (Vĩnh Long), thiêu rụi nhiều máy móc, thiết bị và tài sản. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã huy động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ khống chế đám cháy, nguyên nhân đang được điều tra.

Thông tin ban đầu, vào rạng sáng 29/6, một vụ cháy lớn xảy ra tại Công ty Cổ phần Gò Đàng, thuộc Khu công nghiệp An Hiệp, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long, gây thiệt hại lớn về tài sản.

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Doanh nghiệp Gò Đàng bị thiệt hại tài sản sau vụ cháy

Khoảng 1h cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực sản xuất của Công ty Cổ phần Gò Đàng - doanh nghiệp chuyên chế biến thủy sản xuất khẩu. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi nhiều máy móc, thiết bị và tài sản bên trong nhà xưởng.

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Lực lượng chức năng tích cực dập lửa

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Vĩnh Long đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy khẩn trương đến hiện trường triển khai các phương án dập lửa.

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Thu dọn hiện trường sau vụ cháy tại Công ty Cổ phần Gò Đàng

Đến khoảng 8h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước để khống chế các điểm cháy còn âm ỉ. Đồng thời, xe cơ giới được huy động tháo dỡ một phần mái tôn và kết cấu nhà xưởng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chữa cháy, ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long điều tra, làm rõ.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL
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