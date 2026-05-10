Cháy lớn tại công ty dệt may ở Đồng Nai, khói đen bốc cao hàng trăm mét

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 trưa 10/5, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu sản xuất của Công ty TNHH Uniwin Việt Nam, chuyên hoạt động trong lĩnh vực dệt may, thuộc KCN Nhơn Trạch 6, phường Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Ngay khi phát hiện cháy, lực lượng bảo vệ cùng công nhân đã sử dụng hệ thống chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng không thành công. Do bên trong nhà xưởng chứa nhiều vải vóc, nguyên vật liệu dễ cháy cùng thiết bị ngành dệt may nên đám cháy nhanh chóng lan rộng. Ít phút sau, lửa bao trùm khu nhà xưởng rộng hàng nghìn m2, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong. Cột khói đen bốc cao hàng trăm mét, từ khoảng cách nhiều km vẫn có thể quan sát được.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến nhiều người không dám tiếp cận gần. Một số container nằm gần khu vực cháy không thể di chuyển ra ngoài. Các doanh nghiệp lân cận đã chủ động phun nước làm mát nhằm ngăn nguy cơ cháy lan sang các nhà xưởng xung quanh.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường để triển khai công tác dập lửa. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Đáng chú ý, trước đó hai ngày, một công ty dệt may khác trong KCN Nhơn Trạch 5, nằm gần KCN Nhơn Trạch 6, cũng xảy ra hỏa hoạn vào buổi tối, thiêu rụi nhiều tài sản, máy móc và nhà xưởng.