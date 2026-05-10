中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cháy lớn tại công ty dệt may ở Đồng Nai, khói đen bốc cao hàng trăm mét

Chủ Nhật, 14:08, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại công ty dệt may trong Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, TP Đồng Nai vào trưa nay (10/5), khiến lửa bao trùm khu nhà xưởng rộng hàng nghìn m2, cột khói đen bốc cao hàng trăm mét.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 trưa 10/5, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu sản xuất của Công ty TNHH Uniwin Việt Nam, chuyên hoạt động trong lĩnh vực dệt may, thuộc KCN Nhơn Trạch 6, phường Nhơn Trạch, Đồng Nai.

chay lon tai cong ty det may o Dong nai, khoi den boc cao hang tram met hinh anh 1
Ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu sản xuất của Công ty TNHH Uniwin Việt Nam

Ngay khi phát hiện cháy, lực lượng bảo vệ cùng công nhân đã sử dụng hệ thống chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng không thành công. Do bên trong nhà xưởng chứa nhiều vải vóc, nguyên vật liệu dễ cháy cùng thiết bị ngành dệt may nên đám cháy nhanh chóng lan rộng. Ít phút sau, lửa bao trùm khu nhà xưởng rộng hàng nghìn m2, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong. Cột khói đen bốc cao hàng trăm mét, từ khoảng cách nhiều km vẫn có thể quan sát được.

chay lon tai cong ty det may o Dong nai, khoi den boc cao hang tram met hinh anh 2
Cột khói đen bốc cao hàng trăm mét, từ khoảng cách nhiều km vẫn có thể quan sát được.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến nhiều người không dám tiếp cận gần. Một số container nằm gần khu vực cháy không thể di chuyển ra ngoài. Các doanh nghiệp lân cận đã chủ động phun nước làm mát nhằm ngăn nguy cơ cháy lan sang các nhà xưởng xung quanh.

chay lon tai cong ty det may o Dong nai, khoi den boc cao hang tram met hinh anh 3
Các doanh nghiệp lân cận đã chủ động phun nước làm mát nhằm ngăn nguy cơ cháy lan sang các nhà xưởng xung quanh.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường để triển khai công tác dập lửa. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Đáng chú ý, trước đó hai ngày, một công ty dệt may khác trong KCN Nhơn Trạch 5, nằm gần KCN Nhơn Trạch 6, cũng xảy ra hỏa hoạn vào buổi tối, thiêu rụi nhiều tài sản, máy móc và nhà xưởng.

Triều Quân/VOV.VN
Tag: cháy lớn cháy công ty dệt Đồng Nai khu công nghiệp
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hơn 50.500ha rừng khô hạn ở Cà Mau có nguy cơ xảy ra cháy
Hơn 50.500ha rừng khô hạn ở Cà Mau có nguy cơ xảy ra cháy

VOV.VN - Trước nguy cơ cháy rừng gia tăng trong mùa khô 2025-2026, Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Cà Mau yêu cầu các chủ rừng, địa phương và đơn vị liên quan tăng cường biện pháp phòng cháy khi hơn 50.500ha rừng khô hạn trên địa bàn đang ở mức cảnh báo cao.

Hơn 50.500ha rừng khô hạn ở Cà Mau có nguy cơ xảy ra cháy

Hơn 50.500ha rừng khô hạn ở Cà Mau có nguy cơ xảy ra cháy

VOV.VN - Trước nguy cơ cháy rừng gia tăng trong mùa khô 2025-2026, Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Cà Mau yêu cầu các chủ rừng, địa phương và đơn vị liên quan tăng cường biện pháp phòng cháy khi hơn 50.500ha rừng khô hạn trên địa bàn đang ở mức cảnh báo cao.

BYD lần đầu vượt Tesla tại Anh, trở thành hãng xe điện bán chạy nhất thị trường
BYD lần đầu vượt Tesla tại Anh, trở thành hãng xe điện bán chạy nhất thị trường

VOV.VN - BYD tiếp tục gây chấn động thị trường ô tô châu Âu khi chính thức vượt Tesla để trở thành thương hiệu xe điện bán chạy nhất tại Anh trong những tháng đầu năm 2026. Kết quả này cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của hãng xe Trung Quốc trên thị trường toàn cầu.

BYD lần đầu vượt Tesla tại Anh, trở thành hãng xe điện bán chạy nhất thị trường

BYD lần đầu vượt Tesla tại Anh, trở thành hãng xe điện bán chạy nhất thị trường

VOV.VN - BYD tiếp tục gây chấn động thị trường ô tô châu Âu khi chính thức vượt Tesla để trở thành thương hiệu xe điện bán chạy nhất tại Anh trong những tháng đầu năm 2026. Kết quả này cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của hãng xe Trung Quốc trên thị trường toàn cầu.

Dùng xe điện phải lưu ý điều này để tránh nguy cơ cháy nổ từ sạc pin xe điện?
Dùng xe điện phải lưu ý điều này để tránh nguy cơ cháy nổ từ sạc pin xe điện?

VOV.VN - Theo ghi nhận thực tế, nhiều người sử dụng xe điện hiện nay vẫn chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về an toàn pin và hệ thống điện.

Dùng xe điện phải lưu ý điều này để tránh nguy cơ cháy nổ từ sạc pin xe điện?

Dùng xe điện phải lưu ý điều này để tránh nguy cơ cháy nổ từ sạc pin xe điện?

VOV.VN - Theo ghi nhận thực tế, nhiều người sử dụng xe điện hiện nay vẫn chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về an toàn pin và hệ thống điện.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục