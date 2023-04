Cháy lớn tại kho chứa rơm ở Bạc Liêu

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h30' ngày 4/4, người dân ở ấp Nước Mặn, xã Hưng Hội phát hiện đám cháy phát ra tại kho chứa rơm của ông T.Đ.Ph. (SN 1953), nên hô hoán mọi người dập lửa và gọi điện cầu cứu lực lượng chức năng.

Các lực lượng tham gia chữa cháy- Ảnh N. Khang

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Hưng Hội đã cử lực lượng xuống hiện trường tham gia chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, đảm bảo an ninh trật tự. Trung tâm thông tin Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bạc Liêu cũng đã điều 3 xe, 1 máy bơm chuyên dụng cùng với nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy và phân luồng giao thông xung quanh khu vực cháy.

Đến khoảng 13h20 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế hoàn toàn. Rất may, vụ cháy không gây thương vong về người nhưng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 300 triệu đồng.

Qua xác minh bước đầu, khu vực cháy là kho xưởng chứa rơm diện tích khoảng 240m2, được xây dựng tạm bợ, kết cấu khung thép, mái tôn, tường xây lửng bằng gạch, xen kẽ với các hộ nhà dân. Nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định là do chủ nhà hàn điện dẫn đến cháy.

Hiện vùng ĐBSCL đang vào cao điểm của màu khô nên nhiều nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy lan cao, mất an toàn. Chính vì vậy, người dân ở các địa phương trong vùng cần nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy./.