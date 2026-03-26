Cháy nhà kho có nhiều thiết bị điện tử ở An Giang

Vào khoảng 18h30 phút ngày 25/3, tại tổ 7, ấp Xẻo Rô, xã An Biên, tỉnh An Giang đã xảy ra một vụ cháy nhà kho của người dân, bên trong chứa nhiều thiết bị điện tử. Chủ hộ là ông Huỳnh Văn Phiến (sinh năm 1987), thường trú tại ấp Xẻo Rô, xã An Biên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng điều động phương tiện, cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Đồng thời, Ban CHQS xã An Biên đã huy động 12 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương phối hợp cùng các lực lượng tham gia chữa cháy, hỗ trợ di dời tài sản, giữ gìn an ninh trật tự khu vực.

Do bên trong kho chứa nhiều thiết bị điện tử dễ cháy, ngọn lửa bùng phát mạnh, gây khó khăn cho công tác dập lửa. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các lực lượng, đến khoảng 20h10 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên đã thiêu rụi toàn bộ thiết bị điện tử trong kho, ước tính thiệt hại khoảng 350 triệu đồng.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.