Cháy nhà kho có nhiều thiết bị điện tử ở An Giang

Thứ Năm, 08:30, 26/03/2026
VOV.VN - Tối 25/3, một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà kho chứa nhiều thiết bị điện tử của người dân ở xã An Biên (tỉnh An Giang), khiến tài sản bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại ước tính khoảng 350 triệu đồng.

Vào khoảng 18h30 phút ngày 25/3, tại tổ 7, ấp Xẻo Rô, xã An Biên, tỉnh An Giang đã xảy ra một vụ cháy nhà kho của người dân, bên trong chứa nhiều thiết bị điện tử. Chủ hộ là ông Huỳnh Văn Phiến (sinh năm 1987), thường trú tại ấp Xẻo Rô, xã An Biên.

Khoảng 20h10 phút ngày 25/3, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng điều động phương tiện, cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Đồng thời, Ban CHQS xã An Biên đã huy động 12 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương phối hợp cùng các lực lượng tham gia chữa cháy, hỗ trợ di dời tài sản, giữ gìn an ninh trật tự khu vực.

Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ thiết bị điện tử trong kho, ước tính thiệt hại khoảng 350 triệu đồng

Do bên trong kho chứa nhiều thiết bị điện tử dễ cháy, ngọn lửa bùng phát mạnh, gây khó khăn cho công tác dập lửa. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các lực lượng, đến khoảng 20h10 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

 

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên đã thiêu rụi toàn bộ thiết bị điện tử trong kho, ước tính thiệt hại khoảng 350 triệu đồng.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
Cháy lớn kèm tiếng nổ tại nhà xưởng công ty ở TP.HCM
Cháy lớn kèm tiếng nổ tại nhà xưởng công ty ở TP.HCM

VOV.VN - Tối 24/3, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Công ty TNHH H.T.K (phường Chánh Hiệp, TP.HCM - trước là TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Do bên trong chứa nhiều hóa chất, đám cháy bùng phát dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến người dân khu vực hoảng loạn.

Cháy lớn kèm tiếng nổ tại nhà xưởng công ty ở TP.HCM

Cháy lớn kèm tiếng nổ tại nhà xưởng công ty ở TP.HCM

VOV.VN - Tối 24/3, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Công ty TNHH H.T.K (phường Chánh Hiệp, TP.HCM - trước là TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Do bên trong chứa nhiều hóa chất, đám cháy bùng phát dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến người dân khu vực hoảng loạn.

Cháy nhà lúc rạng sáng ở Vĩnh Long, 2 trẻ nhỏ tử vong thương tâm
Cháy nhà lúc rạng sáng ở Vĩnh Long, 2 trẻ nhỏ tử vong thương tâm

VOV.VN - Vụ hỏa hoạn xảy ra bất ngờ vào sáng sớm 16/3 tại xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long khiến căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, 2 trẻ em trong gia đình tử vong. Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo khẩn trương điều tra nguyên nhân và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Cháy nhà lúc rạng sáng ở Vĩnh Long, 2 trẻ nhỏ tử vong thương tâm

Cháy nhà lúc rạng sáng ở Vĩnh Long, 2 trẻ nhỏ tử vong thương tâm

VOV.VN - Vụ hỏa hoạn xảy ra bất ngờ vào sáng sớm 16/3 tại xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long khiến căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, 2 trẻ em trong gia đình tử vong. Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo khẩn trương điều tra nguyên nhân và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Cháy nhà trong hẻm ở TP.HCM, 5 căn xung quanh bị ảnh hưởng
Cháy nhà trong hẻm ở TP.HCM, 5 căn xung quanh bị ảnh hưởng

VOV.VN - Ngày 8/3, Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một căn nhà trong hẻm 76 đường Thái Phiên, phường Minh Phụng (Quận 11 cũ), khiến nhiều tài sản của người dân bị thiêu rụi.

Cháy nhà trong hẻm ở TP.HCM, 5 căn xung quanh bị ảnh hưởng

Cháy nhà trong hẻm ở TP.HCM, 5 căn xung quanh bị ảnh hưởng

VOV.VN - Ngày 8/3, Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một căn nhà trong hẻm 76 đường Thái Phiên, phường Minh Phụng (Quận 11 cũ), khiến nhiều tài sản của người dân bị thiêu rụi.

