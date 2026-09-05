Cháy nhà nuôi chim yến ở Đồng Tháp

Khoảng gần 16h ngày 5/9, người dân phát hiện căn nhà nuôi chim yến nằm ven Quốc lộ 30 bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, trong khi căn nhà được khóa cửa và không có người bên trong.

Lực lượng làm nhiệm vụ tích cực dập ngọn lửa.

Người dân lập tức trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Đồng Tháp nhanh chóng điều 1 xe chỉ huy, 1 xe chữa cháy chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Công an địa phương và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cũng được huy động phối hợp chữa cháy.

Do căn nhà nằm cạnh một tuyến kênh lớn, lực lượng chức năng đã tận dụng nguồn nước tại chỗ để dập lửa. Một số sà lan đang hoạt động trên kênh cũng hỗ trợ cung cấp nước, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chữa cháy.

Vụ cháy nhà gây ùn ứ giao thông cục bộ.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến giao thông trên Quốc lộ 30 qua khu vực ùn ứ cục bộ do người dân và phương tiện dừng lại theo dõi vụ việc. Đến khoảng 16h40’ cùng ngày, giao thông qua khu vực đã trở lại bình thường.

Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.