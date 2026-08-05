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Hà Nội: Cháy nhà trên phố Nguyễn Thái Học, 2 người mắc kẹt bên trong

Thứ Tư, 11:01, 05/08/2026
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VOV.VN - Tối 4/8, một vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà số 98 phố Nguyễn Thái Học, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đã nhanh chóng khống chế đám cháy, giải cứu an toàn 2 người mắc kẹt bên trong.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào khoảng 19h54 ngày 4/8, ngôi nhà số 98 Nguyễn Thái Học bất ngờ bốc cháy khiến 2 người mắc kẹt tại tầng 3 của ngôi nhà.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố đã điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 8 và số 10 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng 3 xe chữa cháy, 1 xe thang và hơn 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ, dập lửa.

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Cảnh sát giải cứu người mắc kẹt

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng tiếp cận khu vực xảy ra cháy, hướng dẫn các nạn nhân sử dụng khăn ướt che chắn đường hô hấp và di chuyển ra khu vực ban công để đảm bảo an toàn. Đồng thời, các cán bộ, chiến sĩ sử dụng bình thở cùng thiết bị chuyên dụng tiếp cận từ nhiều hướng, vừa tổ chức chữa cháy vừa tìm kiếm, đưa 2 người mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp chữa cháy, đến khoảng 20h18 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn kịp thời nguy cơ cháy lan sang các công trình liền kề.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Sau vụ việc, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động trang bị kiến thức về phòng cháy, chữa cháy; cài đặt ứng dụng báo cháy 114; lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm và trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu theo hướng dẫn của Bộ Công an, đặc biệt đối với các nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà ống và nhà nhiều tầng nhằm giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra sự cố.

Văn Ngân/VOV.VN
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