Cháy nhà xưởng tại công ty may ở Đồng Tháp, hơn 200 người phải sơ tán

Ngày 22/7, thông tin từ UBND xã An Long, tỉnh Đồng Tháp, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ hỏa hoạn tại khu vực nhà xưởng sản xuất của Công ty May An Long.

Ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực nhà xưởng rồi nhanh chóng lan rộng sang kho chứa nguyên vật liệu

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h30, ngày 22/7, tại Công ty May An Long, thuộc địa bàn xã An Long, tỉnh Đồng Tháp, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực nhà xưởng rồi nhanh chóng lan rộng sang kho chứa nguyên vật liệu có diện tích khoảng 10.000m². Chỉ trong thời gian ngắn, lửa bao trùm khu vực nhà kho, cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét, có thể quan sát từ khoảng cách xa.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, công ty có khoảng 240 công nhân đang làm việc; tất cả đã được sơ tán kịp thời đến nơi an toàn.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và công nhân của Công ty đã sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng không hiệu quả. Thời điểm này, toàn bộ lực lượng Công an xã và Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tham gia hỗ trợ chữa cháy, giữ gìn an ninh, trật tự, phân luồng giao thông và bảo vệ hiện trường.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Đồng thời, Công ty đã khẩn trương báo tin đến lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để tổ chức chữa cháy theo quy định. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp chữa cháy, ngăn chặn cháy lan và bảo đảm an ninh, trật tự khu vực xảy ra vụ việc.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã huy động khoảng 3 xe chữa cháy chuyên dùng, phối hợp sử dụng máy bơm chữa cháy của địa phương và huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ từ các xã lân cận gồm Tân Thạnh và Phú Thọ để tham gia chữa cháy.

Đến khoảng 11h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chữa cháy tiếp tục phá một số vách nhà xưởng, phun nước làm mát nhằm ngăn lửa bùng phát trở lại.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.