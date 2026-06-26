Cháy quán cà phê lúc rạng sáng ở TP.HCM, nữ chủ quán tử vong

Vào khoảng 6h sáng, người dân sống gần khu vực đường Nguyễn Văn Yến phát hiện khói bốc lên mù mịt từ quán cà phê Parmano, rộng khoảng 50m2. Ngay lập tức, mọi người đã hô hoán nhau tìm cách chữa cháy.

Thời điểm này, quán đang đóng cửa. Bà Hoa, một người dân sống gần hiện trường cho biết, khói bốc lên nghi ngút rồi lửa nhanh chóng bùng phát. Thấy vậy, nhiều hàng xóm đã hợp lực đập vỡ ổ khóa để tiến vào trong, dùng gần chục bình chữa cháy mini khống chế ngọn lửa sau ít phút.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an TP.HCM) đã nhanh chóng điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn ngay sau đó.

Tuy nhiên, khi tiến hành kiểm tra khu vực phòng ngủ, lực lượng chức năng phát hiện người phụ nữ là chủ quán đã tử vong nghi do ngạt khói. Theo chia sẻ của người dân xung quanh, nạn nhân đã thuê căn nhà này để kinh doanh cà phê được hơn một năm nay.

Vụ hỏa hoạn không chỉ gây thiệt hại về người mà còn làm hư hỏng nhiều đồ đạc, bàn ghế và thiết bị điện tử bên trong quán.

Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.