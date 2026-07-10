Vụ hỏa hoạn tại cảng Tam Quan: 6 tàu cá cháy rụi hoàn toàn

Theo báo cáo, khoảng 19h10 ngày 9/7, ngọn lửa bùng phát từ một tàu cá đang neo đậu trong khu tránh trú bão.

Hiện trường vụ cháy tối 9/7 được người dân phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Do các tàu đậu san sát nhau, trên tàu chứa nhiều nhiên liệu, ngư lưới cụ và các vật liệu dễ cháy nên lửa nhanh chóng lan sang các tàu bên cạnh. Vụ cháy đã làm 8 tàu cá bị thiệt hại, trong đó 6 tàu cháy hoàn toàn và 2 tàu khác cháy một phần. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan, chính quyền địa phương và người dân khẩn trương triển khai chữa cháy, đồng thời tổ chức di dời các tàu lân cận để ngăn cháy lan. Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do gió lớn, trong khi thủy triều xuống thấp khiến các phương tiện chữa cháy chuyên dụng khó tiếp cận hiện trường. Khoảng 22h40 cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Theo thống kê ban đầu, 6 tàu cá bị thiêu rụi hoàn toàn cùng toàn bộ ngư lưới cụ, nhiên liệu dự trữ và trang thiết bị phục vụ khai thác hải sản. 2 tàu khác bị cháy một phần, ngoài ra còn có một tàu bị cháy xém nhẹ.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy và tổng giá trị thiệt hại đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, thống kê.

Ông Nguyễn Văn Hóa, Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Bắc cho biết, ngay sau khi vụ cháy được khống chế, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các chủ tàu có phương tiện bị thiệt hại.

Trong sáng 10/7, UBND phường sẽ làm việc với các chủ tàu để nắm bắt cụ thể mức độ thiệt hại, tâm tư, nguyện vọng của ngư dân, đồng thời tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét các giải pháp hỗ trợ và khắc phục một phần thiệt hại do vụ hỏa hoạn gây ra.

Đây là vụ cháy tàu cá nghiêm trọng thứ hai xảy ra tại Gia Lai chỉ trong chưa đầy hai tuần.

Trước đó, ngày 29/6, vụ hỏa hoạn tại khu neo đậu tàu thuyền trên đầm Thị Nại đã làm 16 tàu cá bị cháy, trong đó 12 tàu cháy hoàn toàn và 4 tàu cháy một phần, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Một số hình ảnh hiện trường vụ cháy:

Các tàu cá này đều là tàu lớn, có chiều dài 15-20m.

Các tàu đều đang hoạt động đánh bắt hải sản vùng khơi, về cảng tránh trú.

Sau vụ cháy, chỉ còn những phần kim loại của tàu còn sót lại.