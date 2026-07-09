Cháy nhiều tàu cá tại cảng Tam Quan

Ông Nguyễn Văn Hóa, Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Bắc cho biết, khoảng 19h cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng phát từ một tàu cá neo đậu tại cảng. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa nhanh chóng lan sang các tàu nằm sát bên. Các tàu bị cháy đều là tàu khai thác hải sản vùng khơi của ngư dân địa phương, có chiều dài từ 13-17m.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng của địa phương, người dân cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã huy động phương tiện, khẩn trương triển khai các biện pháp dập lửa, ngăn cháy lan.

Tuy nhiên, do các tàu neo đậu san sát, trên tàu chứa nhiều nhiên liệu và vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Hình ảnh đám cháy được người dân địa phương ghi lại.

Khoảng 20h, lực lượng chữa cháy đã tách được cụm 4 tàu cá bị cháy dữ dội ra một khu vực riêng để ngăn ngọn lửa lan sang các tàu khác. Các tàu này được xác định gần như đã cháy hoàn toàn. Bên cạnh đó, nhiều tàu cá chỉ bị cháy một phần đã được di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm và khống chế được ngọn lửa.

Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do gió lớn, trong khi thủy triều xuống thấp khiến các phương tiện chữa cháy khó tiếp cận hiện trường.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục rà soát, kiểm đếm để thống kê chính xác số tàu bị ảnh hưởng và mức độ thiệt hại của vụ hỏa hoạn.

Đây là vụ cháy tàu cá nghiêm trọng thứ hai xảy ra tại Gia Lai chỉ trong chưa đầy hai tuần. Trước đó, trưa 29/6, vụ hỏa hoạn tại khu neo đậu tàu thuyền trên đầm Thị Nại, xã Tuy Phước Đông, đã làm 16 tàu cá của ngư dân bốc cháy, trong đó 12 tàu cháy hoàn toàn và 4 tàu cháy một phần, gây thiệt hại lớn về tài sản./.