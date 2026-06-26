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Cháy rừng xảy ra nhiều nơi tại Quảng Trị

Thứ Sáu, 22:21, 26/06/2026
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VOV.VN - Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị liên tục xuất hiện các vụ cháy rừng, tập trung các rừng phòng hộ ven biển. Đáng chú ý, nhiều đám cháy sau khi được dập tắt lại bùng phát trở lại, kéo dài nhiều ngày khiến công tác chữa cháy, khống chế gặp nhiều khó khăn, tốn nhiều nhân lực và vật lực.

Nắng nóng kéo dài nhiều ngày liên tiếp, nền nhiệt cao cùng tình trạng khô hạn nghiêm trọng khiến nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang ở mức cao.

Từ trưa đến tối ngày 26/6, các lực lượng chức năng và người dân rất vất vả để khống chế, dập tắt vụ cháy rừng trên địa bàn xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cũ).

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Nỗ lực dập lửa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do vụ cháy rừng phòng hộ gây ra

Cụ thể, vào lúc 11 giờ 30 phút, tại xã Nam Cửa Việt xảy ra cháy rừng tràm, có nguy cơ lan sang khu vực dân cư lân cận. Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, các lực lượng thường trực phòng cháy, chữa cháy gồm Bộ đội Biên phòng, Công an, Quân sự, Kiểm lâm, Cảnh sát biển cùng chính quyền địa phương và nhân dân đã nhanh chóng triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập lửa, đồng thời di dời tài sản của các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng. Đến tối nay, các lực lượng vẫn đang tập trung khống chế đám cháy, không để lửa lan rộng, vừa canh chừng những khu vực vừa được dập lửa đề phòng gió to, đám cháy bùng phát trở lại.

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Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế đám cháy tại xã Nam Cửa Việt

Cũng trong trưa nay, một vụ cháy rừng tiếp tục xảy ra trên địa bàn xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cũ). Các lực lượng phối hợp cùng chính quyền và nhân dân triển khai các biện pháp chữa cháy, cứu rừng. Đến 15 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế.

Cũng trong chiều 26/6, tại trung tâm phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị xảy ra vụ cháy bãi lau sậy gần khu vực các cơ quan hành chính của tỉnh. Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã điều động 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự và chính quyền địa phương triển khai chữa cháy. Đến 15 giờ 40 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

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Các lực lượng khống chế đám cháy tại phường Đồng Hới

Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có khoảng 250.000ha rừng được đánh giá có nguy cơ cháy cao, tập trung chủ yếu ở vùng cát ven biển với lớp thực bì dày và lượng lá khô tích tụ nhiều năm, tạo điều kiện để lửa bùng phát, lan nhanh và phát sinh cháy ngầm. Do thời tiết nắng nóng gay gắt, gió mạnh và khu vực cháy có nhiều thực bì khô nên ngọn lửa bùng phát nhanh, gây ra nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy. Tuy nhiên, các lực lượng vẫn ra sức khống chế, phối hợp chặt chẽ để hạn chế thấp nhất thiệt hại về diện tích rừng.

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Các lực lượng tham gia chữa cháy rừng ở xã Nam Cửa Việt

Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, qua thực tế một số vụ cháy rừng xảy ra gần đây cho thấy công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục. Để chủ động ứng phó với nguy cơ cháy rừng trong thời gian tới, tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan thực hiện nghiêm phương châm “phòng là chính, phát hiện sớm, xử lý ngay từ khi mới phát sinh.

“Nắng nóng khác với mọi năm, xảy ra cháy thế này, tình huống cấp bách, trường hợp khẩn cấp rồi. Các cấp xã phải bố trí lực lượng thường trực, phương tiện để trực tuần tra. Khi xảy ra cháy rừng với yêu cầu phát hiện từ sớm, xử lý ngay từ khi mới phát lửa”, ông Lê Văn Bảo thông tin.

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Căng mình ứng phó với các vụ cháy rừng ở Quảng Trị dưới nắng nóng gay gắt

VOV.VN - Nắng nóng gay gắt kéo dài cùng lúc gió mạnh và lớp thực bì khô khiến nhiều vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra tại tỉnh Quảng Trị. Suốt nhiều giờ qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tại chỗ xuyên đêm bám hiện trường, chia thành nhiều mũi, nhiều hướng để khống chế các đám cháy, ngăn lửa lan vào khu dân cư.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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