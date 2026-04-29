Cháy tàu chở dầu ở vùng biển Liên Hương: 2 người bỏng nặng, 1 người mất tích

Trước đó, vào khoảng 8h57 sáng 29/4, tại vùng biển thôn 1 Bình Thạnh, xã Liên Hương (thuộc tỉnh Bình Thuận cũ), người dân nghe 2 tiếng nổ lớn phát ra từ tàu chở dầu mang tên Đại Hòa, neo đậu cách bờ khoảng 500 mét. Ngay sau đó, tàu bốc cháy dữ dội.

Ngay khi nhận tin báo, Công an xã Liên Hương đã phối hợp các lực lượng nghiệp vụ, Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Bộ đội Biên phòng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy và tổ chức cứu nạn.

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Theo xác minh ban đầu, tàu thuộc Doanh nghiệp tư nhân Đại Hòa, hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu. Thời điểm xảy ra vụ việc, có 3 người được thuê lên tàu để hàn sửa chữa, gồm ông Nguyễn Thanh Thi (SN 1984), ông Đỗ Ngọc Thông (SN 1997) và một thợ hàn khác chưa xác định chính xác danh tính.

Trong quá trình hàn, bất ngờ xảy ra nổ lớn, hất văng ông Thi và ông Thông xuống biển. Hai nạn nhân được người dân kịp thời cứu đưa vào bờ, hiện đang điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Tuy Phong trong tình trạng bỏng nặng.

Máy bơm và các phương triện chữa cháy, ứng cứu được huy động.

Lực lượng chức năng xác định trên tàu còn khoảng 5 tấn dầu. Đám cháy đã cơ bản được khống chế, song công tác tìm kiếm người mất tích vẫn đang được triển khai khẩn trương. Qua các thông tin sơ bộ, nạn nhân chưa tìm thấy có thể là ông Phạm Trung Kiên, trú thôn 13 Liên Hương, có thể đã bị hất văng xuống biển sau vụ nổ.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ. Các lực lượng chức năng tiếp tục phong tỏa hiện trường, tổ chức tìm kiếm nạn nhân và đánh giá nguy cơ mất an toàn từ lượng dầu còn lại trên tàu.

Clip vụ việc được người dân địa phương quay lại