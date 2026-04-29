  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Cháy tàu chở dầu ở vùng biển Liên Hương: 2 người bỏng nặng, 1 người mất tích

Thứ Tư, 14:46, 29/04/2026
VOV.VN - Chiều 29/4, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phong tỏa hiện trường, khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ nổ tàu chở dầu xảy ra sáng cùng ngày tại vùng biển thôn 1 Bình Thạnh, xã Liên Hương, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 8h57 sáng 29/4, tại vùng biển thôn 1 Bình Thạnh, xã Liên Hương (thuộc tỉnh Bình Thuận cũ), người dân nghe 2 tiếng nổ lớn phát ra từ tàu chở dầu mang tên Đại Hòa, neo đậu cách bờ khoảng 500 mét. Ngay sau đó, tàu bốc cháy dữ dội.

Ngay khi nhận tin báo, Công an xã Liên Hương đã phối hợp các lực lượng nghiệp vụ, Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Bộ đội Biên phòng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy và tổ chức cứu nạn.

chay tau cho dau o vung bien lien huong 2 nguoi bong nang, 1 nguoi mat tich hinh anh 1
Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Theo xác minh ban đầu, tàu thuộc Doanh nghiệp tư nhân Đại Hòa, hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu. Thời điểm xảy ra vụ việc, có 3 người được thuê lên tàu để hàn sửa chữa, gồm ông Nguyễn Thanh Thi (SN 1984), ông Đỗ Ngọc Thông (SN 1997) và một thợ hàn khác chưa xác định chính xác danh tính.

Trong quá trình hàn, bất ngờ xảy ra nổ lớn, hất văng ông Thi và ông Thông xuống biển. Hai nạn nhân được người dân kịp thời cứu đưa vào bờ, hiện đang điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Tuy Phong trong tình trạng bỏng nặng.

chay tau cho dau o vung bien lien huong 2 nguoi bong nang, 1 nguoi mat tich hinh anh 2
Máy bơm và các phương triện chữa cháy, ứng cứu được huy động.

Lực lượng chức năng xác định trên tàu còn khoảng 5 tấn dầu. Đám cháy đã cơ bản được khống chế, song công tác tìm kiếm người mất tích vẫn đang được triển khai khẩn trương. Qua các thông tin sơ bộ, nạn nhân chưa tìm thấy có thể là ông Phạm Trung Kiên, trú thôn 13 Liên Hương, có thể đã bị hất văng xuống biển sau vụ nổ.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ. Các lực lượng chức năng tiếp tục phong tỏa hiện trường, tổ chức tìm kiếm nạn nhân và đánh giá nguy cơ mất an toàn từ lượng dầu còn lại trên tàu.

Clip vụ việc được người dân địa phương quay lại
Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
Cháy, nổ tàu cá tại Bến phà Tắc Cậu (An Giang) khiến 7 người bị thương
Cháy, nổ tàu cá tại Bến phà Tắc Cậu (An Giang) khiến 7 người bị thương

VOV.VN - Trưa 26/4, tại khu vực Bến phà Tắc Cậu ở ấp An Bình, xã Bình An, tỉnh An Giang đã xảy ra vụ cháy, nổ tàu cá trong lúc lên xuống hàng, làm 7 người bị thương, trong đó có 1 người nguy kịch.

Cháy, nổ tàu cá tại Bến phà Tắc Cậu (An Giang) khiến 7 người bị thương

Cháy, nổ tàu cá tại Bến phà Tắc Cậu (An Giang) khiến 7 người bị thương

VOV.VN - Trưa 26/4, tại khu vực Bến phà Tắc Cậu ở ấp An Bình, xã Bình An, tỉnh An Giang đã xảy ra vụ cháy, nổ tàu cá trong lúc lên xuống hàng, làm 7 người bị thương, trong đó có 1 người nguy kịch.

Người đàn ông lao xe máy tông gãy gác chắn khi tàu sắp chạy qua
Người đàn ông lao xe máy tông gãy gác chắn khi tàu sắp chạy qua

Một người đàn ông đi xe máy tông gãy gác chắn đường sắt ở Quảng Ngãi khi tàu sắp chạy qua. Trong lúc xử lý tình huống, một nhân viên gác chắn đã dùng chân tác động để yêu cầu người này rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Người đàn ông lao xe máy tông gãy gác chắn khi tàu sắp chạy qua

Người đàn ông lao xe máy tông gãy gác chắn khi tàu sắp chạy qua

Một người đàn ông đi xe máy tông gãy gác chắn đường sắt ở Quảng Ngãi khi tàu sắp chạy qua. Trong lúc xử lý tình huống, một nhân viên gác chắn đã dùng chân tác động để yêu cầu người này rời khỏi khu vực nguy hiểm.

