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Cháy trường tiểu học ở Quảng Ngãi, Phó Hiệu trưởng tử vong

Thứ Tư, 12:06, 02/09/2026
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VOV.VN - Đến trưa nay (2/9), lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang điều tra vụ việc một Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trương Quang Trọng tử vong.

Theo thông tin ban đầu, lúc 8 giờ 49 phút ngày 2/9, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận tin báo của người dân về vụ cháy xảy ra tại Trường Tiểu học Trương Quang Trọng, Tổ dân phố Trà Giang, phường Trương Quang Trọng.

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Hiện trường vụ cháy.

Nhận lệnh điều động, lực lượng và phương tiện của Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 nhanh chóng đến hiện trường, triển khai các phương án dập lửa. Đến 9 giờ 31 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

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Phòng làm việc bị cháy.

Ông Nguyễn Tấn Tường (52 tuổi), Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trương Quang Trọng được phát hiện tại hiện trường vụ cháy và đã tử vong. Ông Tường có hộ khẩu thường trú tại xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi.

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Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

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Trường Tiểu học Trương Quang Trọng.
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Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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