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Quảng Ngãi khôi phục hạ tầng sau thiên tai

Thứ Tư, 14:51, 26/08/2026
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VOV.VN - Những đợt mưa lớn cuối năm 2025 gây hư hỏng nhiều công trình dân sinh tại xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây thuộc huyện Đăk Glie, tỉnh Kon Tum). Tỉnh này đang tập trung khắc phục, xây dựng lại cầu, đường và các công trình thiết yếu.

Cầu tràn Đăk Tung bắc qua sông Pô Kô, tại thôn Đăk Tung, xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi được xây dựng quá lâu, hiện không còn đáp ứng yêu cầu thoát lũ. Đợt mưa lũ năm 2025, đất đá, cây cối từ thượng nguồn đổ về lấp các cửa thu nước, nguy cơ mất an toàn. Nếu cầu tràn này hư hỏng sẽ ảnh hưởng việc đi lại, sản xuất của 350 hộ dân và quá trình vận chuyển rác đến bãi xử lý tập trung. Địa phương phải làm đường tạm để bảo đảm đi lại và phục vụ sản xuất.

Cầu Đăk Tung mới có tổng mức đầu tư hơn 14 tỷ đồng, gồm 4 nhịp, dài 143m, rộng 4m. Hai đầu cầu được kết nối với tuyến đường hiện hữu, mặt đường bê tông xi măng rộng 3m. Đây là tuyến đường chính để người dân đi làm rẫy, vận chuyển nông sản. 

Ông A Hát ở thôn Đăk Poi, xã Đăk Pék bày tỏ vui mừng vì sắp có cầu mới: “Khi cầu bị hư thì mình phải đi đường trên, đi cầu treo. Nhà nước đầu tư cầu này, bà con mừng lắm. Mong cầu hoàn thành để có đường đi làm rẫy, nhất là mùa mưa được an toàn”.

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Nhà thầu xây dựng cầu Đăk Tung mới.

Công trình cầu Đăk Tung mới được khởi công cuối tháng 6/2026, đến nay, khối lượng thực hiện đạt khoảng 25% giá trị hợp đồng. Mưa kéo dài khiến việc thi công gặp nhiều khó khăn. Nhà thầu đang căng bạt để công nhân làm việc, đồng thời tăng ca làm đêm đẩy nhanh tiến độ thi công. Đơn vị phấn đấu thông xe vào dịp Tết Nguyên đán năm 2027. Trong thời gian thi công, nhà thầu làm đường tạm để người dân đi nương rẫy và xe chở rác đến bãi rác.

Đợt lũ năm 2025 tại xã Đăk Pék làm 11 công trình, vị trí bị sạt lở, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Một số công trình như cầu treo, đường vào khu sản xuất và các điểm sạt lở bờ sông, bờ suối tại khu dân cư, địa phương cân đối ngân sách đã khắc phục, hoàn thành trong năm 2025. Những điểm sạt lở lớn, tỉnh Quảng Ngãi đã bố trí 34 tỷ đồng thực hiện 2 dự án kè dài 120m dọc bờ sông Pô Kô giáp đường Hồ Chí Minh có nguy cơ ảnh hưởng đến khu dân cư và tuyến giao thông huyết mạch, hiện thi công đạt khoảng 70% khối lượng. 

Ông Lê Viết Nam, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Pék cho biết, tỉnh còn hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu bê tông tại thôn Đăk Tung thay cho cầu tràn trước đây thường xuyên bị lũ cuốn trôi. Dự kiến, công trình hoàn thành trong năm nay, bảo đảm việc đi lại của người dân. “Trong thời gian vừa qua, tỉnh cũng đã quan tâm hỗ trợ kinh phí để xây dựng cầu bê tông tại thôn Đăk Tung. Trước đây là cầu tràn, mỗi trận lũ đều bị nước cuốn trôi, năm nào xã cũng phải sửa chữa để người dân đi lại. Vừa qua, tỉnh đã cấp kinh phí xây dựng cầu. Hiện công trình đang được thi công, dự kiến hoàn thành trong năm nay, đảm bảo việc đi lại cho bà con”, ông Lê Viết Nam nói. 

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Công nhân thi công cọc nhồi cầu Đăk Tung.

Hiện nay, vẫn còn nhiều vị trí sạt lở dọc bờ sông Pô Kô, qua xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi chưa được xử lý, nguy cơ ảnh hưởng lưu thông trên đường Hồ Chí Minh và các công trình trên địa bàn. Xã Đăk Pék đang tiếp tục rà soát, xây dựng phương án và đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí để làm bờ kè, phòng ngừa sạt lở, bảo vệ khu dân cư và an toàn cho người dân và phương tiện qua lại.

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Người lính tham gia xây trường học nơi biên giới Quảng Ngãi

VOV.VN - Giữa những ngày mưa nắng thất thường nơi biên giới tỉnh Quảng Ngãi, những người lính không ngại gian khó, chung tay xây dựng trường học mới. Các cán bộ, chiến sĩ cùng công nhân, kỹ sư bám sát công trường, chạy đua với thời gian, phấn đấu hoàn thành công trình để kịp đón học sinh vào khai giảng năm học mới.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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