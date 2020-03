Cháy xe đầu kéo trên Quốc lộ 3

Khoảng 9h sáng nay, chiếc xe đầu kéo chở container biển kiểm soát 15R 04309 di chuyển theo hướng Cao Bằng – Hà Nội đã bất ngờ bốc cháy ở phần cabin khi lưu thông đến khu vực Km163, Quốc lộ 3, đoạn qua xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn.

Chiếc xe bất ngờ bốc cháy ở phần đầu kéo

Lực lượng PCCC và Cứu nạn cứu hộ khống chế ngọn lửa

Phần đầu kéo đã bị thiêu rụi, rất may không có thiệt hại về người

Vụ hỏa hoạn đã khiến phần đầu kéo bị thiêu rụi, tài xế may mắn thoát được ra ngoài. Ngay sau vụ việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cảnh sát Giao thông Công an huyện Chợ Mới đã có mặt khống chế không để ngọn lửa ảnh hưởng đến phần hàng hóa phía sau cũng như khu vực xung quanh, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ./.