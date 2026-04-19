Cháy xưởng gỗ ở TP.HCM, công nhân kịp thời thoát thân

Chủ Nhật, 15:54, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trưa 19/4, lực lượng chữa cháy Công an TP.HCM đã kịp thời khống chế vụ hỏa hoạn xảy ra tại một công ty sản xuất gỗ trên địa bàn phường An Phú (trước là TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương), ngăn chặn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng gần 11h30 cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ khu vực bồn hút bụi mùn cưa của xưởng gỗ nằm trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Do chứa nhiều vật liệu dễ cháy, đám cháy nhanh chóng lan rộng và cột khói đen bốc cao.

Cháy xưởng gỗ 

Ngay khi phát hiện sự cố, công nhân và lực lượng bảo vệ tại chỗ đã nỗ lực dùng bình chữa cháy mini và vòi nước để dập lửa. Tuy nhiên, công tác chữa cháy tại chỗ không mang lại hiệu quả. Lúc này, hàng chục công nhân đã kịp thời di chuyển ra ngoài an toàn.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 30, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, dập lửa.

Lực lượng chữa cháy túc trực để xử lí các điểm còn khói

Đến khoảng 12h, đám cháy cơ bản được khống chế. Để tránh nguy cơ lửa bùng phát trở lại từ đống mùn cưa, lực lượng chữa cháy cùng người dân vẫn tiếp tục túc trực, xử lý các điểm còn khói.

Thiên Lý/VOV - TP.HCM
Tag: Cháy xưởng gỗ hỏa hoạn
Tin liên quan

Vụ nổ máy nghiền dăm bào gây cháy làm 3 người bị thương: Nhà xưởng xây “lậu”
VOV.VN - Sáng 7/4, các cơ quan chức năng TP.HCM khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy nổ nghiêm trọng tại xưởng chế biến mùn cưa xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở phường Vĩnh Tân, TP.HCM (trước là TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), khiến 3 người nhập viện.

Cháy lớn kèm tiếng nổ tại nhà xưởng công ty ở TP.HCM
VOV.VN - Tối 24/3, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Công ty TNHH H.T.K (phường Chánh Hiệp, TP.HCM - trước là TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Do bên trong chứa nhiều hóa chất, đám cháy bùng phát dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến người dân khu vực hoảng loạn.

Cháy xưởng pallet nhựa, 8 căn nhà dân bị cháy xém tường phía sau
VOV.VN - Chiều 28/1, một vụ hỏa hoạn bùng phát tại xưởng sản xuất pallet nhựa trên đường Đông Thạnh 8, xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM, khiến 8 nhà dân xung quanh bị cháy xém.

