Cháy xưởng gỗ ở TP.HCM, công nhân kịp thời thoát thân

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng gần 11h30 cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ khu vực bồn hút bụi mùn cưa của xưởng gỗ nằm trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Do chứa nhiều vật liệu dễ cháy, đám cháy nhanh chóng lan rộng và cột khói đen bốc cao.

Cháy xưởng gỗ

Ngay khi phát hiện sự cố, công nhân và lực lượng bảo vệ tại chỗ đã nỗ lực dùng bình chữa cháy mini và vòi nước để dập lửa. Tuy nhiên, công tác chữa cháy tại chỗ không mang lại hiệu quả. Lúc này, hàng chục công nhân đã kịp thời di chuyển ra ngoài an toàn.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 30, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, dập lửa.

Lực lượng chữa cháy túc trực để xử lí các điểm còn khói

Đến khoảng 12h, đám cháy cơ bản được khống chế. Để tránh nguy cơ lửa bùng phát trở lại từ đống mùn cưa, lực lượng chữa cháy cùng người dân vẫn tiếp tục túc trực, xử lý các điểm còn khói.