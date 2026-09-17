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Chi tiết các điểm ngập úng ở Hà Nội sáng 17/9, mọi người chú ý

Thứ Năm, 09:36, 17/09/2026
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VOV.VN - Sau trận mưa lớn xuyên đêm với lượng mưa trung bình 80-160 mm, sáng 17/9, hàng loạt tuyến phố Hà Nội xuất hiện tình trạng úng ngập, đọng nước.

Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, đêm 16/9, rạng sáng 17/9, trên địa bàn thành phố có mưa lớn với lượng mưa trung bình 80-160 mm.

Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn hơn như trạm bơm Đồng Bông I (Từ Liêm) 199 mm, Hai Bà Trưng 188 mm, Tây Mỗ 177,3 mm; hai điểm đo tại Cầu Giấy lần lượt 175,4 mm và 166 mm.

chi tiet cac diem ngap ung o ha noi sang 17 9, moi nguoi chu y hinh anh 1
Khu vực Tố Hữu (phường Hà Đông) ngập khoảng 50 cm.

Đến 6h ngày 17/9, qua kiểm tra, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội ghi nhận nhiều điểm úng ngập, đọng nước trên địa bàn đơn vị quản lý.

Cụ thể, khu vực Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng (sau tòa nhà Keangnam); phố Hoa Bằng đoạn từ số nhà 91 đến 97 và từ số nhà 54 đến 56; khu vực ngã ba 246 đường Mỹ Đình; đường Lê Đức Thọ xung quanh quảng trường Sân vận động Mỹ Đình; đường Tân Mỹ.

Tình trạng úng ngập cũng xuất hiện tại phố Phan Văn Trường (đoạn từ số nhà 25 đến 131, trước cổng Bộ Tư lệnh Hóa học); phố Trần Bình; Triều Khúc đoạn từ ngõ 97 đến Ao Đình; Võ Chí Công (khu vực UDIC); Nguyễn Hoàng - Phạm Hùng.

Ngoài ra, các hầm chui dân sinh 4, 5, 6 tại Km9+656 cùng các tuyến, khu vực Tố Hữu, Lương Thế Vinh, Châu Văn Liêm, Thành Công, 165 Thái Hà, Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Thúc Kháng, Giang Văn Minh và ngõ 100 Đội Cấn cũng xuất hiện úng ngập.

Công ty Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu để xử lý úng ngập; vận hành các cửa phai, trạm bơm theo quy trình, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực thấp trũng.

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Danh sách các điểm ngập úng ở Hà Nội sáng 17/9. (Ảnh minh hoạ AI)

Về lượng mưa tính đến 6h ngày 17/9, Láng ghi nhận 69,3 mm; Ba Đình 104,8 mm; Bồ Đề 64,2 mm và 41,9 mm; Cầu Giấy 166 mm và 175,4 mm; Cửa Nam 67 mm; Hai Bà Trưng 188 mm; Hoàn Kiếm 94,6 mm và 130,4 mm; Hoàng Liệt 118,6 mm; Hoàng Mai 135,7 mm; Khương Đình 122,7 mm; Kim Liên 83,6 mm; Kiến Hưng 127,3 mm.

Long Biên ghi nhận 71,4 mm và 45,8 mm; Lĩnh Nam 55,7 mm; Nghĩa Đô 131,9 mm và 85,1 mm; Phú Thượng 114 mm; Phúc Lợi 38,5 mm và 33 mm; Thanh Liệt 142,5 mm và 152,5 mm; Thanh Xuân 109,6 mm; Tây Hồ 112,5 mm; Tây Mỗ 177,3 mm; Từ Liêm 199 mm; Việt Hưng 34,4 mm; Văn Miếu - Quốc Tử Giám 141,5 mm; Yên Nghĩa 137,7 mm; Yên Sở 163,8 mm; Ô Chợ Dừa 148,1 mm.

Tại các khu vực khác, Gia Lâm ghi nhận 28,6 mm; Mỹ Đức 58 mm; Phú Xuyên 19,5 mm; Thanh Trì 119,8 mm; Vĩnh Thanh 146,4 mm; Xuân Mai 48,9 mm và Đông Anh 49 mm.

Anh Văn/VTC News 
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